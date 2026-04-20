Pensione di reversibilità, a chi spetta: la sentenza che cambia tutto

Una recente sentenza della Corte di Cassazione cambia molte cose nel caso in cui un uomo, con una seconda moglie e un'ex coniuge divorziata, muoia. La riprova? La storia di un uomo, pensionato, che muore lasciando due donne: la prima moglie, divorziata e titolare di assegno divorzile, e la seconda moglie, coniuge superstite. Sono state loro a chiedere di ottenere la propria quota di pensione di reversibilità. "Il punto di partenza normativo - si legge su Brocardi.it - è l'articolo 9 della Legge sul divorzio, che stabilisce il diritto dell'ex coniuge a una quota della reversibilità, da determinarsi 'tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale'".

Qui l'inghippo: i due giudici hanno letto la stessa norma in modo diametralmente opposto. Il Tribunale di Roma, in primo grado, aveva assegnato all'ex moglie l'80% della pensione, lasciando appena il 20% alla vedova. La Corte d'Appello ha poi ribaltato completamente la decisione: il 20% alla prima moglie e l'80% alla seconda. I giudici di secondo grado avevano motivato questo cambiamento soprattutto sulla base dell'esiguità dell'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge - circa 640 euro mensili, pari a poco più del 10% dell'importo complessivo della pensione - ritenendo che riconoscerle una quota maggiore avrebbe rappresentato un "arricchimento sproporzionato" rispetto alla sua situazione economica preesistente.

Da qui il gesto dell'ex moglie che ha impugnato la sentenza davanti alla Cassazione, sostenendo che il giudice d'appello avesse di fatto ignorato un elemento decisivo: il suo matrimonio era durato 30 anni, contro i soli 7 anni della seconda unione. Risultato? La Suprema Corte ha dato ragione alla ex moglie. Il motivo sta nel principio fissato nella sentenza n. 3955/2026 è netto: la durata del vincolo matrimoniale è il parametro primario e imprescindibile nella suddivisione della pensione di reversibilità tra più aventi diritto. Non si può semplicemente menzionarla nel ragionamento e poi ignorarla nella decisione finale, ed è esattamente quello che, secondo la Cassazione, ha fatto la Corte d'Appello.