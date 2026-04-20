Fisco, spese sanitarie nel 730: ecco chi rischia la stangata

Occhio alle spese mediche con tessera sanitaria: sono stati disposti controlli a tappeto sulle dichiarazioni dei redditi con agevolazioni fiscali per le spese mediche e i rimborsi. In questi casi, un errore potrebbe portare all’applicazione di sanzioni per dichiarazione infedele.

Per le spese mediche e sanitarie è prevista una detrazione del 19% con franchigia di 129,11 euro. Ora il Fisco concentra l’attenzione su questa voce effettuando controlli incrociati tra quanto dichiarato e i dati forniti dal Sistema “Tessera Sanitaria”. I nuovi paletti per i controlli sulle agevolazioni fiscali per le spese mediche sono stati fissati dal decreto del ministero dell’Economia del 29 ottobre. Innanzitutto, il personale dell’Agenzia delle Entrate deve porre attenzione a eventuali disallineamenti tra i dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria e i dati modificati nelle dichiarazioni dei redditi. Le novità riguardano le spese dell’anno 2025, quindi la dichiarazione da presentare nel 2026. È l’Agenzia che deve selezionare, in via centralizzata, una serie di dichiarazioni da sottoporre a controllo formale.