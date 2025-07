Meloni annuncia 11 miliardi per l'agricoltura: "Diminuiamo la nostra dipendenza dall'estero"

Giorgia Meloni annuncia soddisfatta gli 11 miliardi destinati all'agricoltura. Dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il disegno di legge ColtivaItalia con un piano di investimenti sull'agricoltura, il premier spiega che l'esecutivo ha previsto "stanziamenti e investimenti record, come mai era stato fatto prima, oltre 11 miliardi di euro destinati all'agricoltura, destinati alla pesca. Lo abbiamo fatto puntando sulla competitività, aumentando nell'ambito della revisione del Pnrr da 5 fino a 8 miliardi di euro gli investimenti per i contratti di filiera e diminuire così la nostra dipendenza dall'estero. Lo abbiamo fatto difendendo le nostre eccellenze agroalimentari, contrastando la contraffazione contrastando la concorrenza sleale nei confronti dei nostri prodotti. Lo abbiamo fatto puntando sull'innovazione, sulle giovani generazioni perché è dai nostri ragazzi che passa il futuro di un'agricoltura di qualità e sostenibile. Un'azione di sistema che ha contribuito a raggiungere un record storico ".

In ogni caso - è la promessa - il nostro lavoro non si ferma qui. Il governo continuerà a difendere anche e soprattutto in Europa le istanze dei nostri agricoltori e dei nostri produttori con lo stesso spirito e la stessa tenacia con cui è al fianco di tutti coloro che ogni giorno si rimboccano le maniche e danno il loro contributo per fare di nuovo grande questa nazione".