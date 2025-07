Giorgia Meloni in copertina sul Time: "Evidente talento"

La rivista, poi, fa impazzire i detrattori della presidente del Consiglio: "L'Italia è ben lontana dal governo autoritario che i critici di Meloni sostengono che lei voglia. Meloni ha rinnegato il fascismo e l'antisemitismo. I suoi più accaniti detrattori politici riconoscono la sua tangibile svolta verso il centro". Al Time la stessa Meloni ha detto: "Mi hanno accusato di ogni cosa possibile, dalla guerra in Ucraina alle persone che muoiono nel Mediterraneo. Semplicemente perché non hanno argomenti". E ancora: "Non sono razzista. Non sono omofoba. Non sono tutto quello che hanno detto".

TIME's new cover: Nearly three years into her term, Giorgia Meloni has emerged as one of Europe's most interesting figures—and how she leads could change the world https://t.co/1NGdSF8bAn pic.twitter.com/Rqhp0UJvOp