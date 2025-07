Carrefour torna italiana, affare da 1 miliardo

Carrefour diventa italiana. NewPrinces (ex Newlat) ha sottoscritto con la catena di supermercati francese un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale di Carrefour Italia sulla base di una enterprise value pari a circa 1 miliardo. In un solo anno l'azienda passa così da 750 milioni a 6,9 miliardi di fatturato, diventando il secondo gruppo Italiano nel food per fatturato e il primo operatore food in termini occupazionali con 13.000 operatori diretti in Italia e più di 18.000 nel mondo, oltre a ulteriori 11.000 persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da aziende esterne.

Una buona notizia per l'economia italiana. "Apprezzamento per l'operazione che rafforza il Made in Italy" è stata infatti espressa dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, informato in via preliminare dall'imprenditore italiano Angelo Mastrolia, presidente esecutivo di NewPrinces Group. Urso, spiega il Mimit, "incontrerà Mastrolia nei prossimi giorni per approfondire gli sviluppi industriali e occupazionali dell'operazione e, successivamente, le organizzazioni sindacali".