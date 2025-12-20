I francesi di Lactalis producono il parmigiano tarocco Galbani

La firma del trattato di libero scambio fra Ue e Mercosur è slittata a gennaio. Italia e Francia hanno (giustamente) puntato i piedi per la mancanza di reciprocità nei prodotti agroalimentari e pure per le scarse tutele assicurate ai cibi e ai vini a indicazione geografica. Per quel che ci riguarda, con il trattato, Brasile, Argentina Uruguay e Paraguay riconoscono appena 26 fra Dop e Igp e soltanto 31 vini fra Doc, Docg e Igt. Ma le fregature non finiscono qui. Molti fra i campioni del made in Italy a tavola o nel bicchiere tutelati nei quattro Paesi del mercato comune sudamericano, coesisteranno con i loro tarocchi locali. Ad esempio il Brasile si è impegnato ad eliminare la Mortadella Bologna prodotta nei salumifici carioca me entro un lasso di tempo di 10 anni dalla firma del trattato.

Pessime notizie per il Parmigiano Reggiano Dop: gli utilizzatori pregressi delle denominazioni “Parmesão” in Brasile e “Parmesano” in Argentina, Paraguay e Uruguay potranno continuare a utilizzarle. Al pari degli utilizzatori della denominazione “Reggianito” in Argentina, Paraguay e Uruguay che abbiano usato il termine in buona fede e in modo continuativo per almeno 5 anni prima dell’entrata in funzione dell’accordo di libero scambio. In pratica tutti i falsificatori della nostra denominazione protetta più nota al mondo potranno continuare a taroccarla indisturbati. E la stessa cosa accadrà pure per Grana Padano, Gorgonzola e Fontina.