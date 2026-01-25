La riforma del cereale bianco del 2017 cancella l’identità delle cultivar

Il mercato del riso attuale è il risultato del Decreto legislativo 131 del 2017 che nelle intenzioni del legislatore doveva salvaguardare le varietà storiche e tipiche del riso italiano. Sono trascorsi quasi 9 anni da quando è entrato in funzione e si può dire senza tema di smentita che i risultati sono esattamente opposti a quelli attesi.



Il decreto ha sì introdotto la denominazione “Classico” per distinguere le varietà in purezza di cereale bianco dai loro similari, ma obbliga produttori e venditori a mettere in commercio i cloni dei grandi risi italiani con il nome della varietà autentica. Su 10 scatole di Carnaroli, ad esempio, meno di 2 contengono Carnaroli in purezza. Nelle altre, etichettate sempre come Carnaroli, si possono trovare i suoi similari: Caravaggio, Carnise, Caroly, Cartesio, Cl44, Fabio Karnak, Keope, Leonidas Cl, Picasso, Sibilla, Zar. Una usurpazione legalizzata, come ho già avuto modo di stigmatizzare su queste pagine, che sta provocando l’estinzione delle varietà storiche dei risi italiani. Dai campi sono già spariti il Ribe e il Roma, sostituite dai loro similari con i quali condividono la forma e le dimensioni del granello. Non i risultati in cucina, come ho accertato interpellando i ricercatori dell’Ente Nazionale Risi che si stanno occupando del tema.



Ma i disastri prodotti dall’ultima riforma non hanno risparmiato nemmeno le varietà aromatiche più recenti. Il Decreto legislativo 131/2017 consente infatti di utilizzare sulle confezioni di riso denominazioni che prescindono dalla varietà contenuta. Ad esempio «Riso per risotti», oppure «Riso aromatico», o ancora «Riso lungo B», la classificazione tecnica degli Indica, cui appartengono i risi dal chicco lungo e affusolato e in cui rientrano praticamente anche tutti gli aromatici italiani, i succedanei tricolori del Basmati indiano e del Jasmine tailandese. Il risultato finale è uno solo: il mercato al consumo del riso è stato disarticolato proprio a cominciare dalle denominazioni dei prodotti che i consumatori trovano sullo scaffale. Una situazione che non ha eguali in tutto il comparto alimentare.