Stellantis, la tassa Taveres costa a Elkann 22 miliardi

L’illusione delle auto elettriche come mezzo di trasporto di massa costa a Stellantis 22 miliardi, euro più euro meno. Ad annunciare oneri mostruosi per il riposizionamento del gruppo franco-italiano sull’elettrico è stato ieri l’amministratore delegato Antonio Filosa. La nuova strategia ha portato infatti alla cancellazione di modelli e programmi che allo stato non hanno prospettive di redditività.

«La reimpostazione che abbiamo annunciato», ha chiosato il numero uno del gruppo, «si inquadra nel decisivo percorso avviato nel 2025, per tornare a porre i clienti e le loro preferenze come punto di riferimento di ogni nostra decisione. Gli oneri annunciati oggi (ieri per chi legge, ndr) riflettono in larga parte il costo derivante da una sovrastima del ritmo della transizione energetica, che ci ha allontanato dalle esigenze, dalle possibilità e dai desideri reali di molti acquirenti di autovetture».

«Abbiamo esaminato ogni angolo della nostra attività e stiamo attuando i cambiamenti necessari», spiega Filosa, e «la risposta positiva dei clienti alle nostre iniziative di prodotto nel 2025 si è tradotta in un aumento degli ordini e in un ritorno alla crescita dei ricavi. Nel 2026, la nostra attenzione incrollabile sarà rivolta a colmare i gap di esecuzione del passato, così da dare ulteriore impulso ai primi segnali di rinnovata crescita».

Per capire cosa riservi davvero il futuro del gruppo nato dalla fusione fra Peugeot-Citroen con Fiat-Chrisler bisognerà attendere l’investor day del 21 maggio. Per ora si tratta di quantificare le proporzioni di un disastro che, soltanto ieri, è costato a Stellantis un tracollo in Borsa, con il titolo che in una sola seduta ha perso il 25,17%, bruciando 5,9 miliardi di capitalizzazione, con le lancette dell’orologio tornate al maggio 2020, in piena pandemia da Covid.

La perdita del gruppo nel secondo semestre 2025, che verrà coperta dagli oneri pari a circa 22 miliardi, è tra i 19 e i 21 miliardi. I ricavi sono tra i 78 e gli 80 miliardi, mentre il risultato operativo rettificato è negativo in una forchetta tra -1,2 e -1,5 miliardi. Un bagno di sangue che ha scatenato la reazione del mercato. E per Stellantis il -25% di ieri si somma alla chiusura negativa di giovedì (-5,71%) con il titolo appesantito dal tracollo di Volvo (-22,5%) sulla Borsa di Stoccolma.

Ora non resta che guardare al futuro. Filosa puntualizza che con i nuovi modelli, «nel 2026 saremo profittevoli», ma il conto lasciato dal suo predecessore Carlos Tavares è troppo salato. A gettare acqua sul fuoco ha provato il direttore finanziario del gruppo, Joao Laranjo che ha escluso una ricapitalizzazione: «Non prevediamo un aumento di capitale», ha spiegato durante la conference call con gli analisti, «abbiamo una liquidità di 46 miliardi, il 30% dei ricavi netti, il livello più elevato del target 25-30% che abbiamo indicato. Il bilancio è solido, non daremo dividendo per la perdita 2025», ha aggiunto.

Ma la ristrutturazione da 22 miliardi di euro spaventa il mercato, che non si attendeva costi monetari per 6,5 miliardi di euro, e preoccupa gli analisti, con una ripartenza che si annuncia più lunga del previsto. Per Oddo Bhf la ristrutturazione «è molto maggiore di quanto temuto» e le uscite di cassa di 6,5 miliardi, annunciate dall’azienda, sono due o tre volte maggiori di quanto il mercato si aspettava. Per Equita «l’esborso di 6 miliardi e mezzo da spalmare su 4 anni» è «ben superiore» alle attese del broker («oltre 2 miliardi»), mentre Banca Akros parla di un ammontare «doppio» rispetto alle sue previsioni.



