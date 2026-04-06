Dal 28 aprile cambia tutto sui caricatori: dove non li troverete più

Dal 28 aprile 2026 ogni laptop venduto nell’Unione Europea dovrà obbligatoriamente montare una porta USB-C come unica interfaccia di ricarica via cavo. Nessuna eccezione sarà più consentita, neanche per i connettori proprietari come il MagSafe di Apple o altri sistemi storici.La misura deriva dalla Direttiva UE 2022/2380, entrata in vigore nel dicembre 2022. Bruxelles aveva già imposto l’USB-C per smartphone, tablet e altri dispositivi dal 28 dicembre 2024, concedendo più tempo ai laptop per la maggiore complessità tecnica della ricarica ad alta potenza.L’obiettivo è porre fine alla “giungla” di caricatori incompatibili (mini-USB, Lightning, MagSafe, barrel jack, ecc.) che da anni accumulano rifiuti nei cassetti dei consumatori europei.

La direttiva non vieta di vendere il laptop con caricatore incluso, ma obbliga i produttori a rendere disponibile anche la versione senza alimentatore. In pratica, come già avvenuto con gli smartphone, la maggior parte delle aziende eliminerà il caricatore dalla scatola per ridurre costi di produzione, packaging e logistica, vendendolo come accessorio a pagamento.Per i consumatori questo significa un potenziale risparmio se possiedono già un caricatore USB-C potente (almeno 65-100 Watt), ma un costo extra significativo (spesso 40-50 euro o più) per chi parte da zero.La norma impone inoltre lo standard USB Power Delivery per tutti i dispositivi che superano i 15 Watt, garantendo l’interoperabilità tra caricatori di marche diverse.

La confezione dovrà indicare chiaramente le prestazioni di ricarica e se l’alimentatore è incluso.Rimangono escluse dalla regola unica i notebook da gaming più potenti (oltre 240 Watt), che continueranno probabilmente a usare un sistema ibrido con porta USB-C per l’uso leggero e connettore proprietario per le sessioni ad alta intensità.In sintesi, dal 28 aprile 2026 l’era dei caricatori proprietari per i laptop in Europa finisce ufficialmente.