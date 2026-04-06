Smart working, cosa cambia dal 7 aprile: tutte le nuove regole e le multe

A partire dal 7 aprile cambiano le regole per i datori di lavoro che non rispettano gli obblighi informativi sulla sicurezza nel lavoro agile. La legge n. 34/2026 sulle piccole e medie imprese introduce sanzioni molto più severe per chi non trasmette l’informativa obbligatoria ai lavoratori in smart working e ai rappresentanti per la sicurezza.Le pene previste sono pesanti:

arresto da 2 a 4 mesi

ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (fino a 7.500 euro circa).

L’obbligo di fornire un’informativa scritta sui rischi dello smart working esisteva già dal 2017 (legge 81/2017), ma fino ad oggi veniva spesso ignorato. Ora il mancato invio diventa un illecito penale.L’informativa, da consegnare almeno una volta all’anno, deve contenere una valutazione chiara dei rischi: sicurezza elettrica, prevenzione di cadute, affaticamento visivo, problemi posturali, stress, uso corretto dei dispositivi, diritto alla disconnessione e gestione della “sindrome always-on”.I datori di lavoro devono predisporre il documento, inviarlo sia ai dipendenti sia ai rappresentanti per la sicurezza, formare il personale e garantire strumenti tecnologici adeguati.

Non basta un modulo standard: occorre dimostrare che l’informazione è stata effettivamente fornita e compresa. Una volta rispettato l’obbligo informativo, il datore di lavoro non ha più il compito di controllare o mettere a norma l’abitazione del dipendente. In caso di infortunio, se il lavoratore ha rispettato le prescrizioni ricevute, l’incidente può essere equiparato a un infortunio sul lavoro e l’Inail può rimborsare le spese mediche (come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Padova n. 462/2025).