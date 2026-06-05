Istat, altra botta ai gufi: pil in crescita dello 0,7% nel 2026 e 2027

Il pil italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat nella Nota sull'andamento dell'economia italiana spiegando che l'aumento del pil, nel biennio di previsione, verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte (+0,9 e +0,5 punti percentuali rispettivamente).

Infatti, la domanda estera - a causa dell'effetto negativo del conflitto in Medio Oriente e del conseguente aumento dei prezzi energetici - fornirebbe un contributo negativo nel 2026 (-0,2%) e nullo nel 2027. Un'altra spiacevole conseguenza del conflitto in Iran, che ha causato un aumento dei prezzi delle materie prime, è la crescita dell'inflazione nel corso del 2026: il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media del 2,9%, per poi tornare al 2% nel 2027, con la normalizzazione delle tensioni internazionali.