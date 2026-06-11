Fisco, le quattro fesserie dell'opposizione

Quando la sinistra sostiene che “bisogna aumentare le tasse ma solo ai ricchi” dice quattro fesserie in un colpo solo. La prima è che risulterebbe difficile andare a chiedere più soldi a chi non ne ha; la seconda è che il concetto di ricchezza è vago, di recente da quelle parti hanno sostenuto che “il governo Meloni aiuta i ricchi” criticando un provvedimento fiscale che agevolava i redditi fino a quarantamila euro, cioè retribuzioni mensili inferiori ai tremila euro lordi che bastano giusto a una famiglia ad arrivare a fine mese senza concedersi fronzoli; la terza è che accanirsi contro la ricchezza è anticostituzionale stante che all’articolo 47 della Carta si proclama che «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme»; la quarta fesseria è che rendere meno o poco conveniente accumulare ricchezza produce sostanzialmente tre effetti negativi: livellamento verso il basso del reddito complessivo (quindi meno entrate fiscali), aumento di elusione ed evasione (idem), fuga dei capitali all’estero (idem).

Il declino della cultura del sospetto Dall’America è arrivato il conto al Fatto Quotidiano per l’inchiesta, rivelatasi infondata, sulla man...

Quello che è stato forse il più grande economista italiano, Luigi Einaudi, in effetti, in uno scritto del 1946, aprì all’ipotesi patrimoniale ma a due condizioni precise: che fosse un’imposta straordinaria e quindi una tantum; che contemporaneamente si varasse una drastica riforma fiscale con un abbassamento del prelievo dalle tasche dei cittadini. Senza queste condizioni qualsiasi ipotesi di patrimoniale sarebbe semplicemente un furto e non porterebbe a nessuna redistribuzione della ricchezza. Il presidente americano Ronald Reagan, che negli anni Ottanta fece svoltare l’economia americana abbassando l’aliquota massima dal 70 al 28 per cento, coniò il famoso slogan «Il contribuente è uno che lavora per lo Stato senza essere un impiegato statale».

La carica dei no-tutto: l'esempio del Mose non gli è bastato Mi stava preoccupando il fatto che l’iter di una grande opera quale è il ponte sullo Stretto di Messina non...