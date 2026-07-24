Kimi Antonelli in grossi guai: Minardi gli fa una causa milionaria

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel 2025 Antonelli avrebbe deciso di esercitare il recesso unilaterale dall'accordo di gestione che lo legava a Minardi. Una scelta che ha innescato la reazione dell'ex manager, deciso a rivolgersi al Tribunale di Bologna per ottenere quanto ritiene gli spetti in base agli accordi sottoscritti.

Nel mirino ci finisce Kimi Antonelli , bersaglio di una causa milionaria di Giovanni Minardi , figlio di Giancarlo Minardi , il patron della mitica scuderia ormai tramontata. Dietro il clamoroso contenzioso c'è la fine del rapporto professionale tra il pilota bolognese e colui che, anni prima, ne aveva intuito il talento e ne aveva accompagnato i primi passi verso la Formula 1.

Al centro della causa ci sono infatti i "compensi stipulati nel mandato di rappresentanza che non sono mai stati elargiti". Le posizioni delle due parti resterebbero molto lontane e, almeno per il momento, non sembrano esserci margini per una soluzione extragiudiziale. Non a caso il quotidiano romano parla di "si tratti di una causa a molti zeri", anche alla luce degli introiti incassati dal giovane pilota nella sua stagione d'esordio in Formula 1, stimati tra i 12 e i 13 milioni di euro.

La vicenda assume un peso ancora maggiore considerando il ruolo avuto da Minardi nella carriera di Antonelli. Fu lui, infatti, a notarlo in una gara di kart a Sarno nel 2014, inserendolo nella Minardi Management e presentandolo successivamente sia alla Ferrari sia alla Mercedes. A credere nel talento del bolognese fu soprattutto Toto Wolff, che nel 2019 lo accolse nella Academy della scuderia tedesca.