Christine Lagarde, addio alla Bce prima del 2027? "È possibile": caos a Francoforte

Christine Lagarde non esclude un addio anticipato alla presidenza della Banca centrale europea. Lo ha detto lei stessa in un'intervista rilasciata al giornale francese Les Echos. In particolare, ha affermato che potrebbe dimettersi prima della scadenza del suo mandato fissata per ottobre 2027. Quando le è stato chiesto di un'eventuale uscita anticipata, anche in vista delle prossime elezioni presidenziali in Francia, lei ha risposto: "È possibile. Penso che una voce europea debba farsi sentire nel dibattito presidenziale francese".

Lagarde sembra confermare così le voci che già in questi mesi stavano circolando sul suo conto, soprattutto per l'ipotesi di un suo futuro ruolo nella politica francese. Lo scorso aprile, però, era andata diversamente. La numero uno della Bce aveva allontanato qualsiasi teoria di dimissioni anticipate, spiegando che in una fase di forte incertezza internazionale, "il capitano non lascia la sua nave". A giugno pure aveva detto qualcosa di simile. Aveva ribadito che di fronte al ritorno dell'inflazione, "ho un senso del dovere e ritengo che quando c'è una tempesta, il capitano rimane a bordo".