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Superbonus, tra poche ore cambia tutto: come ottenere il credito

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mercoledì 22 luglio 2026
Superbonus, tra poche ore cambia tutto: come ottenere il credito

2' di lettura

Il Superbonus è stato ridotto. Ma resta operativo così come le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. La data da cerchiare in rosso è domani, giovedì 23 luglio. Il motivo? Prenderà il via la comunicazione per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione diretta, relativamente alle spese sostenute per l’anno in corso. Le istruzioni e il modulo da utilizzare arrivano dall’Agenzia delle Entrate, con il recente provvedimento del 17 luglio.

È stato approvato il nuovo modello di comunicazione e le relative istruzioni per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione diretta. E riguarderà le spese sostenute nell’anno 2026 per gli interventi rientranti nel perimetro del Superbonus. L'agevolazione, però, è limitata solo a specifici casi tassativamente individuati dal legislatore. Stiamo parlando dei lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico effettuati sugli immobili situati nei comuni del cratere del Centro Italia - ovvero nel Lazio, in Abbruzzo, nelle Marche e in Umbria - per i quali l’aliquota del Superbonus resta pari al 110 per cento e resta possibile monetizzare la detrazione spettante.

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Come funziona? Sarà un contributo sotto forma di sconto in fattura: anticipato dal fornitore di beni e servizi, di importo non superiore al corrispettivo dovuto. Così facendo, il fornitore recupera il contributo sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione spettante; cessione del credito d’imposta: trasferimento del credito corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

Come sottolinea il Messaggero, il contribuente deve obbligatoriamente acquisire il visto di conformità, rilasciato da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni o dai CAF, al fine di attestare la sussistenza dei presupposti legali che danno diritto alla detrazione. Ma non finisce qui. È richiesta infatti l’asseverazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato per gli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico. L'obiettivo è certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari, oltre alla congruità delle spese sostenute. La comunicazione dell’opzione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica.

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