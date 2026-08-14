Siamo sempre meno romantici: i diamanti non si vendono più

Nel mondo ci sono ormai sempre meno fidanzamenti e, soprattutto dopo il Covid, sono calati i matrimoni e, di conseguenza, si comprano molti meno anelli di fidanzamento. Brillocchi sempre meno cari visto che l’inflazione e il minor potere d’acquisto ha incentivato la corsa ai diamanti sintetici che costano circa l’80% in meno di quelli naturali. Il risultato è evidente soprattutto dalle parti della De Beers uno dei più importanti marchi di gioielleria al mondo - che, in pochi anni, si è trovato un invenduto per miliardi di dollari. E ora la società ha dovuto svendere all’asta con sconti pazzeschi i diamanti che aveva in casa, ma addirittura ha chiuso delle miniere di produzione. E così, vista la malparata, la più grande società di diamanti al mondo del gruppo Anglo American, ha deciso per sopravvivere di tagliare la produzione del 30%. Anche se De Beers continua a scommettere sui diamanti naturali, rari e autentici. Quelli che tutte le fidanzate vorrebbero avere in bella vista all’anulare sinistro.

E a sottolineare questo profondo cambiamento di massa è pure l’amministratore delegato di Swarovski, Alexis Nadard: «Sia per i costi nettamente inferiori rispetto a quelli dei prodotti naturali, sia per la facilità con cui si reperiscono, oggi i diamanti sintetici stanno facendo breccia nel cuore delle donne». Il numero uno di Swarovsky ha anche spiegato che la popolarità dei diamanti sintetici ha fatto sì che le donne ora acquistino gioielli per sè stesse, una tendenza che ha definito «accattivante e incoraggiante». Le opzioni sintetiche «consentono alle donne di acquistare per sè stesse» a differenza dei tradizionali diamanti estratti, «dove nella maggior parte dei casi era un uomo a offrire un anello a una donna» ha aggiunto Nasard. E così una società nota a molti è riuscita a sdoganare che l’anello non debba essere acquistato e regalato soltanto da un uomo.