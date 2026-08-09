Busta paga, da settembre aumento di 160 euro: chi lo avrà

È stato firmato definitivamente il nuovo Contratto collettivo 2025-2027 per le Funzioni centrali, che riguarda circa 200mila dipendenti statali. L’accordo arriva a meno di due mesi dalla pre-intesa del 9 giugno e permette di sbloccare gli aumenti salariali e gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2025.

I primi aumenti arriveranno nella busta paga di settembre 2026 e, in base alla categoria, saranno di 89,50 euro lordi al mese per gli operatori, 94,20 euro per gli assistenti, 114,40 euro per i funzionari e 156,20 euro per le elevate professionalità, calcolati su 13 mensilità. Da gennaio 2027 gli incrementi complessivi rispetto a oggi saliranno rispettivamente a 126,60 euro, 133,20 euro, 161,80 euro e 221 euro lordi al mese.

Sul fronte degli arretrati, che dovrebbero essere pagati nell’autunno 2026, gli importi una tantum, al netto di eventuali anticipazioni già ricevute, saranno di 1.019,24 euro lordi per gli operatori, 1.073,58 euro per gli assistenti, 1.303,66 euro per i funzionari e 1.780,04 euro per le elevate professionalità.

Il nuovo contratto introduce anche altre novità: il valore minimo dei buoni pasto sale a 7 euro, mentre la pausa potrà essere ridotta a 10 minuti su richiesta del dipendente. Previsti inoltre maggiore formazione sull’intelligenza artificiale e l’introduzione della figura del social media e digital manager nell’organico degli statali.