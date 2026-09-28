RC Auto, nuove regole Ue: cambia tutto. Ecco chi non deve più pagare l’assicurazione

Arrivano importanti novità per i proprietari di automobili, moto e altri veicoli. Le nuove regole europee sull’assicurazione RCA chiariscono soprattutto in quali situazioni è necessario continuare a pagare l’assicurazione e quando, invece, è possibile non essere più soggetti all’obbligo.
Una delle principali novità riguarda i veicoli che non possono più circolare. Se un’automobile è gravemente danneggiata oppure è priva di componenti fondamentali, come il motore, e quindi non può essere concretamente utilizzata, l’obbligo di assicurazione può venire meno. Non è invece sufficiente lasciare semplicemente l’auto ferma in garage: se il veicolo è funzionante e può tornare a circolare, l’assicurazione rimane obbligatoria.
Auto danneggiata per l'incidente? L'errore da non fare mai con l'assicurazioneRiparare la propria auto prima dell'ispezione del perito nominato dal tribunale costa caro all'automobilista. L&...
Le nuove norme prevedono inoltre una maggiore flessibilità per chi utilizza il proprio veicolo soltanto in determinati periodi dell’anno. In alcuni casi sarà infatti possibile stipulare polizze con una durata inferiore ai dodici mesi. Questa possibilità potrebbe interessare soprattutto chi possiede una moto o un’auto che viene utilizzata solamente durante la bella stagione. Le modalità precise dovranno però essere stabilite dalle successive disposizioni attuative.
Particolare attenzione viene riservata anche ai veicoli storici. Per questi mezzi sarà possibile distinguere maggiormente tra il periodo in cui sono conservati e quello in cui vengono utilizzati su strada, tenendo conto del diverso livello di rischio. Sono previste novità anche per i veicoli impiegati nelle competizioni sportive, per i quali potranno essere utilizzate specifiche coperture assicurative legate alle gare. In sostanza, le nuove regole non significano che chiunque tenga l’auto ferma possa smettere di pagare l’RCA. L’obbligo resta per i veicoli funzionanti, mentre vengono previste eccezioni per quelli realmente incapaci di circolare e nuove possibilità per chi utilizza il proprio mezzo solo in determinati periodi o in particolari situazioni.