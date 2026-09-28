RC Auto, nuove regole Ue: cambia tutto. Ecco chi non deve più pagare l’assicurazione

Arrivano importanti novità per i proprietari di automobili, moto e altri veicoli. Le nuove regole europee sull’assicurazione RCA chiariscono soprattutto in quali situazioni è necessario continuare a pagare l’assicurazione e quando, invece, è possibile non essere più soggetti all’obbligo.

Una delle principali novità riguarda i veicoli che non possono più circolare. Se un’automobile è gravemente danneggiata oppure è priva di componenti fondamentali, come il motore, e quindi non può essere concretamente utilizzata, l’obbligo di assicurazione può venire meno. Non è invece sufficiente lasciare semplicemente l’auto ferma in garage: se il veicolo è funzionante e può tornare a circolare, l’assicurazione rimane obbligatoria.