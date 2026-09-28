L'Aria Che Tira, Parenzo provoca D'Orsi e lui sbotta: "Cosa ride? Non è il modo di condurre"

Ironia a L'Aria Che Tira. David Parenzo ha accolto Angelo d'Orsi, osservatore alle elezioni parlamentari russe, chiedendogli cosa avesse osservato a Mosca in elezioni da cui i partiti di opposizione erano stati cancellati. "Intanto bentornato sano e salvo da Mosca...", esordisce il conduttore di La7. D'Orsi non ha però gradito il tono: "Perché deve cominciare con questo sarcasmo spassionato? È scorretto". Ma il giornalista tira dritto: "Perché non posso prendere sul serio... Quindi la invito con gioia a spiegare cosa ha osservato". "Ma cosa c'è da ridere? Se mi invitate, mi lasciate parlare. Questo è un modo scorretto di condurre. Io sono andato in 34 seggi, ho potuto parlare con tutti.