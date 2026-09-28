Agassi sbeffeggia Zverev in mondovisione: "Hai smesso di dire che fai schifo"

La battuta di André Agassi, durante la premiazione della Laver Cup, fa morire dal ridere Alexander Zverev. ”Hai smesso di dire che fai schifo”, le parole dello statunitense che lo prende in giro davanti a tutti, con Carlos Alcaraz si sbellica in panchina. È uno dei momenti più divertenti della premiazione del torneo, dopo il punto decisivo conquistato dal tedesco per il Team Europa contro il Resto del Mondo. Zverev ha battuto in due set Learner Tien, regalando alla squadra europea il punto necessario per chiudere la sfida. Un successo che arriva al termine di una stagione speciale per Sascha, capace di vincere i primi due Slam della carriera. Al momento della premiazione, però, Agassi, capitano del Team World, decide di ricordargli soprattutto un'altra sua caratteristica: la propensione a lamentarsi dopo le sconfitte.

L'ex campione americano parte dai risultati ottenuti dal tedesco nel 2026: "È stato un anno pazzesco vederti vincere per la prima volta; so quanto fosse importante per te". Poi cambia completamente tono: "In realtà era importante anche per me, perché ho potuto ricominciare ad ascoltare le tue conferenze stampa, quelle in cui non dicevi più: ‘Ehm, perché perdo sempre? Perché. Perché sono il terzo al mondo? Faccio schifo'". Agassi accompagna la battuta fingendo di piangere e stropicciandosi platealmente gli occhi.