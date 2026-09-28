Suppletive Reggio Calabria, Roscioli batte tutti, anche il vannacciano. Occhiuto esulta: "Vittoria!"

Chiusi alle 15 i seggi per la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria lasciato libero da Francesco Cannizzaro, di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni coinvolgono circa 70 comuni. Alla chiusura delle urne ieri alle 23 aveva votato il 14,97% degli aventi diritto. Sono quattro i candidati: Fabio Roscioli, esponente di Forza Italia, per la coalizione di centrodestra; Francesco Antonio Benedetto, candidato del centrosinistra unito; Domenico Giannetta, di Futuro nazionale; Francesco Toscano, per Democrazia sovrana popolare.

A circa un quarto delle sezioni scrutinate (115/487) per le elezioni suppletive della Camera dei deputati per Reggio Calabria, il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, è al 56% (11.213 voti). Il candidato del campo largo, Frank Benedetto, è al 35% (6.951 voti). Seguono il candidato di Futuro nazionale, Domenico Giannetta 8% (1.514 voti) e Francesco Toscano con Democrazia sovrana popolare fermo all'1% (278 voti). I dati sono elaborati dal comitato elettorale del centrodestra con i voti raccolti, al momento, dai rappresentanti di lista nelle sezioni della città di Reggio Calabria. A rivendicare la vittoria è stato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che su X ha scritto: "Vittoria!", allegando un video in cui Fancesco Cannizzaro guarda sul telefono poi si alza esultando e Occhiuto dice "abbiamo vinto". Insieme a loro il candidato di centrodesta Roscioli e il senatore di Fi Lotito.

""Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori", ha scritto sui social la presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni.

Crollata invece l'affluenza: il dato definitivo alla chiusura dei seggi alle 15 è del 22,34%. Quattro anni fa, quando però si votò in un solo giorno, era stata del 49,40% In questa tornata, invece, si è votato domenica e lunedì.