Sinner, altra visita a Milano: il ginocchio continua a preoccupare. E c'è un'ipotesi estrema...

Jannik Sinner torna a Milano, ma non per giocare. Dopo la presenza alla sfilata Gucci, il numero uno del mondo sarebbe tornato alla clinica La Madonnina per nuovi controlli al ginocchio destro. A riferirlo è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, mentre il dato ufficiale resta quello annunciato dallo stesso Sinner: niente torneo di Pechino, con il rientro ancora rimandato. Il problema è un'infiammazione tendinea extra-articolare, già riconosciuta.

Secondo Parpiglia, che cita il consulto con un professore, si tratterebbe della sindrome della bandelletta ileotibiale, conosciuta come Itbs: "La bandelletta ileotibiale è una fascia di tessuto fibroso, spessa, robusta, poco elastica. Nasce dal bacino, scende lungo tutto il lato esterno della coscia e si aggancia alla tibia, appena sotto il ginocchio. È un cavo d’acciaio che stabilizza la gamba”. Il punto delicato è all'altezza del ginocchio: "Il guaio nasce proprio sopra il ginocchio. Lì la bandelletta passa sopra una sporgenza del femore, l’epicondilo laterale. Ogni volta che il ginocchio si piega e si distende, ci scorre sopra, finché i tessuti tra fascia e osso si infiammano". Da qui anche la definizione extra-articolare: "Il danno non è dentro il ginocchio. È fuori. Sul lato esterno".