Vannacci contro Matilde Siracusano: "Appelli, ritirata, silenzio". Dopo la foto un altro schiaffo

No di Roberto Vannacci alla proposta, lanciata dal sottosegretario di Stato con delega all'editoria Alberto Barachini, di lasciare l'Intelligenza artificiale fuori dalla campagna elettorale per le Politiche 2027. "Appelli, ritirata, contrappelli e silenzio... Rifiutare l'AI è come pensare di fermare il vento con le dita. Il progresso non si ferma. L'AI domina e permea il nostro mondo", dice l'ex generale, leader di Futuro nazionale, in un colloquio con il Messaggero. "Io non ho usato alcuna AI - si difende Vannacci tornando sul caso della sottosegretaria Matilde Siracusano, di Forza Italia -. Ho semplicemente ripostato una foto da parodia senza avere alcuna contezza che fosse ritoccata. Peraltro, la foto non era né sconcia, né volgare, né inopportuna, né ridicola e se non fosse stata la stessa Siracusano a gridare inutilmente allo scandalo nessuno se ne sarebbe accorto, come non se n'è accorto nessuno per le 48 ore precedenti in cui la foto è stata pubblicata prima che io la rilanciassi inconsapevole del ritocco. È quindi palese che con questo stratagemma infantile da piagnucolona, Siracusano tentasse di colpire me, soprattutto alla vigilia delle elezioni suppletive in Calabria. Ma io ringrazio Matilde: ogni goffo tentativo di colpirmi con motivazioni puerili e inesistenti fa crescere FN".

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"Penso che siamo davanti a un caso di sessismo - è la critica a Vannacci che piove invece da Mariastella Gelmini -. Modificare la foto di una donna per trasformarlo in strumento di attacco politico rivela un atteggiamento retrogrado e maschilista, di cui Vanancci ha già dato più volte prova". Intervistata da Repubblica, l'esponente di Noi Moderati sospetta che forse il generale punti a "portarci indietro di 50 anni, quando ammiccamenti od offese erano in qualche modo tollerate. Oggi per fortuna non è più quel tempo. Ma se il suo modo di fare politica è il fotoritocco allora vuol dire che non ha argomenti. Nessuno vi può leggere satira. È sessismo".

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"Vannacci - prosegue Gelmini - fa fatica a rispettare le donne. Il confronto può essere anche duro, in democrazia, ma deve sempre avvenire nel rispetto delle persone. Non dimentichiamo che Vannacci è per gli studenti con disabilità ghettizzati in classi separate. Per i diritti delle donne e le persone con disabilità io, Mara Carfagna e Giusy Versace ci siamo sempre battute. Così come ci siamo spesi, come Noi Moderati, per potenziare l'educazione digitale a scuola". "Il suo machismo insistito è puerile. Cosa vuole dimostrare - afferma ancora - con queste continue vanterie? Dovrebbe chiedere scusa a tutte le donne, in prima battuta a quelle del suo partito: io sarei infuriata". "Può attirare l'attenzione mediatica, ma dubito che porti voti, anzi te ne fa perdere. Come fanno le donne a votare per uno così?", conclude Gelmini.