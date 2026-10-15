Manovra 2027 da 23,5 miliardi: aiuti a famiglie e imprese, ma anche tagli ai ministeri, le novità

Attenzione alle famiglie e in particolare a quelle fragili: è quanto prevede il Documento programmatico di Bilancio 2026, che costituisce l'ossatura della prossima manovra. Il Dpb sottolinea che "la manovra di finanza pubblica per il triennio 2027-2029 interviene in uno scenario internazionale segnato dal perdurare delle tensioni geopolitiche e dalle loro ripercussioni sui prezzi, in particolare quelli energetici, sul potere di acquisto delle famiglie e sulla competitività del sistema produttivo". E in questo contesto, "il Governo pone al centro della politica di bilancio la tutela del potere di acquisto delle famiglie, con particolare attenzione a quelle più fragili, nonché il sostegno alle imprese e gli investimenti".

Con le misure a carico del settore finanziario il governo prevede di coprire circa 10 miliardi in 3 anni: la tabella del Dpb sulle risorse per la prossima manovra prevede 0,21 punti di Pil nel 2027 (pari a circa 5 miliardi), 0,13 nel 2028 e 0,10 nel 2029. Oltre 4 miliardi e mezzo arriveranno dalla spending review dei ministeri: 0,05 punti nel 2027, 0,08 nel 2028, e 0,08 nel 2009. Nel complesso del triennio, il governo prevede inoltre maggiori entrare per circa 1,6 miliardi dal settore dei giochi. Figura anche una copertura una tantum da 0,02 punti di Pil, circa mezzo miliardo. Nel complesso, si prevede un impatto complessivo di 12,5 miliardi nel 2027, altrettanti nel 2028, e 3,5 nel 2029. Una manovra dunque da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027.