Sanità e tasse. Gli argomenti della sinistra. Mesi e mesi a raccontarci che il governo di Giorgia Meloni ha tagliato i fondi alla sanità. E non è vero perché il Fondo sanitario Nazionale è aumentato da 126 a 143 miliardi. Si però in rapporto al Pil è la spesa è diminuita. E che c’entra? Quando andate al Pronto Soccorso mica trovate davanti a voi il signor Pil. Eh ma la sinistra si vanta di aver portato la spesa sanitaria sul Pil al 7% nel 2020. L’anno in cui questo è crollato del 10%. Se riduci il PIL del 50% questo indice raddoppia. Felici loro. Ma anche mesi e mesi a raccontarci che con il governo Meloni è aumentata la pressione fiscale. Questo è stato il leit motiv della comunicazione del Campo Letargo. Si è vero; la pressione fiscale è aumentata. Ma ciò che è falso è ricondurre che questo sia avvenuto perché sono state aumentate le tasse. Tutt’altro; queste sono state sempre diminuite. Di poco, certo. Ma pur sempre diminuite. Può essere contro intuitivo ma è proprio così.

Con oltre un milione di occupati in più cresce la base imponibile e con questa aumenta il gettito fiscale e contributivo. Ed essendo che la pressione fiscale è un rapporto fra entrate fiscali e contributive (al numeratore) ed il Pil (al denominatore) ecco che aumenta la pressione fiscale. La base imponibile aumenta più del Pil. La cosa è comprensibilissima. Un milione di occupati in più sono buste paga in più. Ritenute in più. Contributi pensionistici in più. Un milione di occupati in più sarebbero numeri da boom economico. Ma poiché il boom non c’è stato molto semplicemente la spiegazione è un’altra. Non esiste più il reddito di cittadinanza. Molti lo percepivano ed arrotondavano lavorando in nero.

Finita la festa chi campava con queste doppie entrate ha dovuto rimediare cercando e trovando un lavoro vero. Non più in nero. Quindi l’aumento della pressione fiscale è il risultato di una naturale emersione di lavoro che prima era nero ed ora invece è vero. Se qualcuno si chiede perché il Pil non sia però aumentato abbastanza anche qui la risposta è comprensibile. Tutti gli istituti di statistica quando conteggiano il Pil ci mettono dentro la cosiddetta economia non osservata. Questa è fatta dal cosiddetto sommerso (il lavoro in nero, la mancata fatturazione etc) e dall’economia illegale. Chi vende cocaina notoriamente non emette lo scontrino. Tutti questi fenomeni sono tenuti in debita considerazione. Se il Pil è 100, la faccio brutale, 90 è quello in chiaro e 10 tutto il non osservato. Ma se il sommerso scende a 8 e il reddito ufficiale va a 92, sempre 100 il PIL rimane. Stesso PIL ma si riscuotono più tasse. Ecco spiegato l’aumento della pressione fiscale.

Ma un’altra domanda emerge. Se il Campo Letargo ci ha rotto le scatole con l’aumento della pressione fiscale perché propone un’ulteriore tassa patrimoniale rispetto alle undici che già ci sono? È o non è un controsenso? Ovviamente in questa campagna elettorale andrà forte un genere letterario. Il super ricco che dice che è giusto mettere la patrimoniale. E che la vuole pagare. Che non vede l’ora di pagarla. Ora è il turno di Giorgiana Notarbartolo da Villa Rosa su Repubblica. Quanto gasano questi cognomi nobiliari e mobiliari. La signora gestisce infatti un patrimonio da un miliardo di euro circa, si dice; e che potrebbe spostare in un giorno presso altri lidi evitando l’imposta patrimoniale che le piace tanto. Mentre chi ha un immobile non sposta nulla e la patrimoniale se la ciuccia. Pure qui la risposta è sempre la stessa. Lo ripetiamo fino alla noia.

Esiste un IBAN magico: IT49V0100003245BE00000004A. È uno dei conti che il ministero dell’Economia detiene presso la Banca d’Italia. Chi vuole, può fare un’erogazione liberale. E il Tesoro utilizzerà i soldi per rimborsare il debito per una cifra corrispondente. Chi dona può detrarre il 19% dell’importo regalato dalle tasse che paga. Ma siamo sicuri che questi ricconi generosi si dimenticheranno anche di questa agevolazione perché per loro pagare le tasse è bellissimo. Non si interrompe un’emozione, diceva Walter Veltroni.