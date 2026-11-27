È da pagare entro lunedì 30 novembre il secondo acconto delle imposte 2026, o l’intero importo per chi è tenuto al pagamento in un’unica soluzione. La scadenza riguarda persone fisiche e titolari di partita Iva, ma anche società di persone e società di capitali, contribuenti in regime forfettario o di vantaggio, soggetti tenuti al versamento della cedolare secca, dell’Ivie e dell’Ivafe, enti commerciali e non commerciali.

In linea generale, l’acconto da versare corrisponde al 100% dell’imposta dovuta nel periodo di riferimento, fatte salve eventuali disposizioni specifiche. Per quanto riguarda l’Irpef, il pagamento non è richiesto quando l’imposta di riferimento è pari o inferiore a 51,65 euro. Se l’importo supera questa soglia, ma resta entro 257,52 euro, l’acconto deve essere corrisposto in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Per l’Ires, invece, non sussiste l’obbligo di versamento quando l’imposta di riferimento non supera 20,66 euro.

A differenza della prima rata, generalmente versata durante il periodo estivo, l’acconto in scadenza a novembre deve essere pagato in un’unica soluzione e non può essere suddiviso in rate. Per determinarne l’ammontare, tuttavia, il contribuente può scegliere tra il criterio storico e quello previsionale.

Il metodo storico prende come riferimento l’imposta dovuta per l’anno precedente, considerando anche le eventuali modifiche e rideterminazioni previste dalla normativa. Si tratta della modalità di calcolo tradizionale, che consente di stabilire l’importo da versare sulla base di un dato fiscale già noto.

In alternativa è possibile adottare il metodo previsionale, calcolando l’acconto sulla base dell’imposta che si presume sarà effettivamente dovuta per il 2026. Questa opzione può risultare conveniente quando si prevede una riduzione del reddito o del carico fiscale rispetto all’anno precedente. Occorre però prestare attenzione: un versamento inferiore a quello effettivamente dovuto può determinare l’applicazione di sanzioni e interessi. Resta comunque possibile regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso.

Quando l’acconto deve essere suddiviso in due rate, la ripartizione varia in base alla tipologia di contribuente. Per i soggetti che non applicano gli Isa, la prima rata è pari al 40% dell’importo complessivo, mentre il restante 60% viene versato con la seconda rata. Per i contribuenti soggetti agli Isa, invece, le due quote sono generalmente ripartite in misura uguale, con una percentuale del 50% ciascuna.

Dipendenti e pensionati che hanno presentato il modello 730 non devono generalmente occuparsi direttamente del pagamento: è il sostituto d’imposta a effettuare le trattenute.

Ci sono tuttavia alcune eccezioni. Chi ha utilizzato il 730 ma ha cambiato datore di lavoro nel corso del 2026 deve provvedere autonomamente al versamento tramite modello F24, se non ha chiesto al nuovo datore di lavoro di effettuare la trattenuta. Lo stesso obbligo riguarda chi ha presentato il 730 senza avere un sostituto d’imposta, come nel caso delle colf alle dipendenze di privati.

Per alcune categorie di contribuenti titolari di partita Iva, il secondo acconto è pari al 50% dell’Irpef dovuta per l’anno precedente. Rientrano in questo gruppo:

I titolari di partita Iva per i quali sono stati approvati gli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale). I contribuenti che dichiarano per trasparenza redditi prodotti da soggetti interessati dagli Isa, come i soci di società di persone, i coadiutori di imprese familiari e i soci di Srl trasparenti. I contribuenti forfettari e quelli che applicano il regime di vantaggio degli ex minimi, tenuti anche al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli Isa per una specifica causa di esclusione.

Per queste categorie, l’acconto complessivo del 100% viene suddiviso in due rate di pari importo.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24. È inoltre possibile compensare gli importi dovuti con eventuali crediti fiscali disponibili, purché siano rispettati i limiti previsti dalla normativa e gli obblighi relativi alla presentazione telematica del modello.