Sono tanti gli aerei che quotidianamente sorvolano i cieli. Ma poi ci sono le Frecce Tricolori, che da piú di 60 anni non solo volano, ma raccontano l’Italia. Ce la fanno ricordare quando disegnano il Tricolore sopra Roma il 2 giugno, quando attraversano l’Atlantico e bloccano New York, e soprattutto quando i nostri bimbi alzano la testa all’insù e vedono il verde, il bianco e il rosso del Tricolore. Da Venegono Superiore (VA), dove tutto è cominciato, questa tradizione adesso è ripartita.Nelle scorse ore, sulla pista di Venegono c’è stato il battesimo dell’aria dell’M-346 Pan di Leonardo. Per le Frecce Tricolori, questo nuovo velivolo raccoglierà l’eredità dello storico MB-339 e accompagnerà la Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) verso una nuova stagione di evoluzioni, emozioni, eleganza e successi nei cieli, contribuendo a promuovere l’immagine del nostro Paese nel mondo.Già perché il nuovo M-346 Pan non è solo un aereo più potente, più moderno, più digitale, ma è soprattutto l’erede di una storia partito dai G.91, passato attraverso gli MB-339 e ora è arrivato l’ultimo apparecchio.

Certo cambia la macchina, ma non cambia la promessa: portare il Tricolore più in alto, più lontano, più in fretta, con la stessa velocità e fascino che ha reso la Pan la più amata e imitata del mondo. Con questo spirito, nelle scorse ore, Leonardo ha presentato il primo dei nuovi velivoli.«Per l’industria nazionale e per l’Aeronautica Militare é molto piú di un cambio di velivolo. É l’inizio di un nuovo capitolo di uno dei simboli dell’Italia nel mondo, che mette l’eccellenza tecnologica dell’industria aeronautica nazionale a servizio di una tradizione capace di raccontare al mondo talento, precisione e capacitá d’innovare» ha affermato Lorenzo Mariani, ad e dg di Leonardo.

Il programma prevede 20 nuovi velivoli (di questi 15 andranno alla Pan, mentre i restanti 5 saranno aerei da addestramento per l’Ifts-International fligth training school) consegnati tra il 2027 e il 2028. Sono partite le fasi di collaudo e procedono la formazione dei piloti e del personale tecnico e lo sviluppo del nuovo programma di volo acrobatico. La commessa ha un valore di circa un miliardo e comprende un lotto completo, non solo, come detto, gli aerei destinati alla Pan. Il nuovo velivolo M-346 Pan, con una speciale livrea disegnata da Pininfarina, introduce nuove e ancor più elevate prestazioni, capacità di manovra, sofisticazione tecnologica e standard avanzati che consentiranno di accrescere ulteriormente la spettacolarità degli eventi: la configurazione mantiene, infatti, le straordinarie caratteristiche prestazionali e di manovrabilità dell’addestratore e caccia leggero multiruolo M-346, così come l’avionica e i sistemi di controllo digitali, integrando però anche le dotazioni necessarie al volo acrobatico come l’impianto fumogeni, lo streaming video, adeguamenti avionici nei comandi di volo e nel cockpit, serbatoi ausiliari e una scaletta imbarcata per agevolare i voli di trasferimento, per esigenze operative e verso le destinazioni previste nell’ambito delle stagioni acrobatiche.

«Questo programma» ha proseguito il numero uno di Leonardo, Mariani, «è un grande successo per Leonardo e per l’Italia. La piena sinergia con l’Aeronautica Militare e con la Difesa ci ha consentito di arrivare a questo importante risultato che ben ci posiziona verso nuovi obiettivi.La rinnovata fiducia verso un velivolo di Leonardo destinato ancora una volta ad essere apprezzato nel mondo anche per le sue doti acrobatiche, oltre che per il successo straordinario già ottenuto con diverse Forze Aeree nell’addestramento e per compiti operativi, ci riempie di orgoglio. Dietro ogni aereo ci sono progettisti, ingegneri, tecnici, maestranze e filiere produttive.

Ci sono investimenti in R&S, conoscenze specialistiche e una cultura del lavoro che si tramanda e si rinnova». La decisione dell’Aeronautica Militare di adottare l’M-346 anche per la PAN conferma la maturità raggiunta da questa piattaforma e apre prospettive nuove sul piano industriale e internazionale, dimostrando la versatilità di un velivolo capace di distinguersi nell’addestramento avanzato, nelle missioni operative e oggi anche nell’impiego acrobatico.La nuova pagina della storia delle Frecce porta con sé una storia italiana: quella dell’industria aeronautica della Provincia di Varese.Un territorio che da generazioni coltiva competenze, professionalità e capacità manifatturiere legate alla progettazione e alla costruzione di velivoli d’addestramento, contribuendo al ruolo dell’Italia nel panorama aeronautico internazionale.

Il sito di Venegono è uno dei principali poli aeronautici Ue dedicati all’addestramento e alla produzione di velivoli militari.Qui operano circa 1.900 persone altamente specializzate tra ingegneri, tecnici e personale produttivo, a cui si affianca un indotto che coinvolge centinaia di aziende della filiera nazionale.