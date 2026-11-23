Con l’arrivo del primo vero freddo, un errore molto comune nell’utilizzo dei termosifoni può arrivare a costare molto caro. Spesso si pensa che ruotare la valvola termostatica fino al numero massimo, il 5, faccia raggiungere all’impianto la temperatura desiderata in minor tempo. In realtà, non funziona proprio così: questo gesto non solo non accelera il riscaldamento della casa, ma provoca anche degli effetti indesiderati sulla bolletta. In questo modo, infatti, si induce la caldaia a lavorare molto più del necessario facendo lievitare i consumi.

La manopola è un vero e proprio termostato meccanico tarato su soglie precise. All’interno c’è un sensore che rileva la temperatura dell’aria nella stanza e apre o chiude automaticamente il flusso dell’acqua calda nel radiatore. Ogni numero non indica la potenza del termosifone, ma la temperatura massima che l’ambiente deve raggiungere prima che la valvola blocchi il passaggio. Il punto di equilibrio in genere è sul numero 3, che corrisponde ai 19-20 gradi ideali per il soggiorno e le zone vissute, mentre il 4 porta la stanza verso i 22-23 gradi, una soglia adatta quasi esclusivamente al bagno. Impostare il 5, invece, significa andare oltre i 25 gradi, spingendo il radiatore a restare aperto quasi senza interruzioni. Di conseguenza, si verifica un surriscaldamento inutile. Secondo le stime dell’Enea, ogni grado in più rispetto ai 19-20 consigliati comporta un aumento dei consumi energetici tra il 7% e il 10%.

Manopola a parte, ci sono altri due errori che impediscono al calore di diffondersi correttamente, col rischio di far lievitare la bolletta: appoggiare un divano davanti al radiatore e lasciar scendere tende lunghe e spesse fino al pavimento. In entrambi i casi, si intrappola l’aria calda contro il muro esterno, bloccandone la circolazione verso il centro della stanza. Occhio anche a dimenticare di sfiatare l’impianto a inizio stagione. Cosa che potrebbe lasciare bolle d’aria all’interno degli elementi. Una situazione che si manifesta quando un termosifone scotta nella parte bassa ma resta tiepido o freddo in alto. A quel punto la sua superficie scaldante si riduce e la caldaia è costretta a restare accesa più a lungo per compensare.