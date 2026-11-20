ALESSANDRO SALLUSTI

Il colosso dell’intelligenza artificiale Anthropic ieri si è quotato in Borsa raccogliendo in poche ore oltre 2000 miliardi di dollari. Per dare un’idea di quanti siano diciamo che potrebbe comprarsi l’Italia il cui Pil è di poco superiore.

È la conferma che il Nuovo mondo non è più nelle mani degli Stati ma dei privati: Apple, con i suo 5000 miliardi di contanti in pancia, vale come la Germania, Nvidia (altro big dell’IA) come il Regno Unito, Microsoft potrebbe comprarsi la Francia, Amazon la Spagna e avanzerebbe mille miliardi. Sempre per capire le proporzioni, le prime società italiane per capitalizzazione valgono 40 (Unicredit e Intesa), 50 (Eni ed Enel) e 100 (Ferrari) volte meno.

Per fortuna la realtà è un po’ più complicata ma il concetto non cambia, la centralità degli Stati nei grandi giochi planetari è cosa del passato. Al punto che financo il presidente degli Stati Uniti può dichiarare guerra solo dopo aver ottenuto che i satelliti di Musk e gli algoritmi di Anthropic gli garantiscano la dovuta assistenza.

Si sta insomma realizzando la premonizione di Ian Fleming, l’autore di 007 che aveva immaginato il mondo sull’orlo di finire nelle mani della potente Spectre, avida organizzazione di criminali. I nostri non sono criminali ma è fuori dubbio che abbiano sostituito le nazioni alla guida di settori strategici che fino a non molti anni fa erano, e non a caso, sotto il ferreo controllo dei governi.

E la politica? Lo vediamo in questi giorni: la Meloni si sbatte per trovare un misero miliardo in più per tenere a galla il Paese, le opposizioni discutono se stare o no dalla parte dell’Ucraina. E così abbiamo detto tutto.