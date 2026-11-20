Anche quest’anno arriva il bonus di Natale. A beneficiarne i pensionati più bisognosi che avranno diritto a un bonus che va dagli 80 ai 154,94 euro. Introdotta con la manovra del 2001, l’integrazione prevista con l’assegno Inps del primo dicembre prevede però una serie di limitazioni.

CHI SONO I BENEFICIARI

L’importo aggiuntivo, spiega Altroconsumo, riguarda le pensioni previdenziali, comprese quelle ai superstiti e quelle delle casse dei liberi professionisti. Non spetta invece su assegno e pensione sociale, prestazioni agli invalidi civili, Ape sociale, pensioni dei dipendenti degli enti creditizi e dei dirigenti d’azienda e sulle altre prestazioni che non sono pensioni.

Il primo dato da controllare è l’importo annuo lordo, quindi la somma di tutti gli assegni pensionistici, più tredicesima e maggiorazioni sociali ma escludendo gli assegni familiari. Per le pensioni minime, senza ulteriori redditi (7.954,05 euro l’anno) il bonus è percepito per intero a 154,94 euro. Per chi percepisce invece più pensioni vengono sommati gli importi dei diversi assegni. Per le pensioni annue superiori a 7.954,05 euro ma non oltre 8.108,99 euro è prevista infatti un’integrazione parziale.

E ancora, per il 2026 il reddito complessivo Irpef non deve superare 11.931,08 euro annui. Insomma, niente bonus se si supera questa cifra. Infine è importante che la somma dei redditi dei due componenti della coppia deve rimanere entro 23.862,15 euro all’anno e resta invariato il tetto del reddito a 11.931,08 euro.