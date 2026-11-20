Viaggiare in autonomia, superando le barriere che ancora limitano la libertà di movimento. È questa la sfida di una mobilità davvero accessibile, che il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sta affrontando attraverso investimenti nelle infrastrutture, nuovi servizi e innovazione tecnologica. Il tema è stato al centro dell’incontro “Verso la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”, che si è tenuto ieri a Roma, nella sede del Gruppo FS a Villa Patrizi, in vista della ricorrenza internazionale del prossimo 3 dicembre. Un ruolo centrale in questo percorso è affidato al Tavolo infragruppo dedicato alla disabilità, costituito con l’obiettivo di coordinare le iniziative delle diverse società del Gruppo FS. Tra le priorità, la realizzazione di una piattaforma unica per la gestione del rapporto con i clienti, così da garantire maggiore continuità nelle informazioni e nell’assistenza lungo tutte le fasi del viaggio.

Al confronto di ieri a Roma hanno partecipato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Gianpiero Strisciuglio, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana Aldo Isi e il Direttore Generale di Trenitalia Simone Gorini. Presenti anche il Capo di Gabinetto del Ministero per le disabilità Antonio Caponetto, il Presidente dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità Maurizio Borgo, il componente dell’Autorità Antonio Pelagatti e i rappresentanti delle Federazioni FISH e FAND. La mobilità è un diritto essenziale per studiare, lavorare e partecipare alla vita sociale.

Un impegno che si traduce in risultati concreti: 78 stazioni rese più accessibili grazie alle risorse del PNRR, una rete di Sale Blu che interessa quasi 400 scali ferroviari e oltre 480 mila prestazioni di assistenza ogni anno. L’accessibilità diventa così parte integrante della qualità del servizio. Il cambiamento parte dalle stazioni, dove RFI interviene per eliminare le barriere. Ascensori, marciapiedi adeguati, percorsi privi di barriere, sistemi di orientamento tattile e collegamenti più agevoli con gli altri mezzi di trasporto. Nel 2026 si sono conclusi gli interventi PNRR per l’accessibilità in 78 stazioni. Opere utili anche agli anziani, alle famiglie con passeggini e a chi incontra difficoltà temporanee negli spostamenti.

Alle infrastrutture si affianca l’assistenza. Il circuito delle Sale Blu, che organizza l’assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, interessa quasi 400 stazioni.

Le prestazioni erogate sono cresciute nel tempo da circa 160 mila a oltre 480 mila l’anno. Dietro queste cifre c’è un lavoro quotidiano di accompagnamento e supporto nelle diverse fasi del viaggio, dalla stazione alla salita e alla discesa dal treno. L’attenzione all’accessibilità accompagna anche il rinnovo della flotta di Trenitalia. I nuovi treni del Regionale prevedono postazioni dedicate alle persone con disabilità, mentre sui Frecciarossa di nuova generazione sono state introdotte soluzioni come pittogrammi tattili e numerazione Braille. Soluzioni che facilitano l’orientamento a bordo. Un ruolo importante è affidato alla tecnologia. In 20 stazioni è disponibile un servizio gratuito di video-interpretariato in Lingua dei Segni Italiana, presso desk dedicati e biglietterie. Attraverso un interprete collegato da remoto, le persone sorde possono comunicare con il personale e ottenere informazioni. Trenitalia sta inoltre sperimentando, insieme all’Ente Nazionale Sordi, un sistema multimediale basato sull’intelligenza artificiale che permette di consultare autonomamente le informazioni di viaggio in LIS o International Sign. Una tecnologia pensata per rendere più autonoma la consultazione dei servizi.

Ci sono poi barriere meno visibili di un gradino o di una scala. Per alcune persone nello spettro autistico, affrontare una stazione affollata o un ambiente sconosciuto può richiedere una preparazione specifica. Nasce da questa esigenza Ready To Ride, il progetto sviluppato da FS, RFI e Trenitalia insieme ad ANGSA, ANFFAS e ANMIC per favorire la familiarizzazione con gli ambienti ferroviari e accrescere progressivamente la sicurezza e l’autonomia durante il viaggio.

Determinante il confronto con le associazioni delle persone con disabilità, che contribuiscono a individuare criticità e sviluppare soluzioni. Il Gruppo ha attivato un dialogo costante con le realtà rappresentative, per rendere i servizi sempre più vicini alle esigenze delle persone.

L’impegno riguarda anche chi lavora nelle ferrovie. Il progetto Disability Management prevede percorsi di formazione, soprattutto per il personale a contatto con i viaggiatori. Ability Garden punta invece a favorire le opportunità professionali delle persone con disabilità cognitive e neurodivergenze, attraverso formazione ed esperienze pratiche sul lavoro. La strada indicata dal confronto di Villa Patrizi è quella di un’accessibilità sempre più integrata nella progettazione delle infrastrutture e nell’organizzazione dei servizi. Una prospettiva mette al centro un principio: la qualità di un sistema di trasporto si misura anche dalla possibilità, per ogni persona, di utilizzarlo in autonomia.