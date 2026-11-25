I bonifici istantanei sono diventati uno strumento sempre più utilizzato dai truffatori. Secondo i dati della Banca d’Italia, nel 2025 sono stati registrati circa 46mila bonifici istantanei fraudolenti, per un valore complessivo di 80 milioni di euro, in aumento rispetto ai 54 milioni del 2024.

Come riportato da Repubblica, il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, ha chiesto un intervento urgente alle istituzioni per introdurre nuove misure di prevenzione. Il problema riguarda soprattutto la rapidità delle operazioni: il denaro viene trasferito in appena dieci secondi, senza possibilità di revoca da parte del cliente.

Le frodi sui bonifici istantanei hanno un’incidenza 14 volte superiore rispetto a quelle sui bonifici ordinari. Una delle modalità più diffuse è la cosiddetta manipolazione del pagatore, che rappresenta il 72% del valore delle frodi: i criminali convincono direttamente le vittime a trasferire volontariamente il denaro, spesso fingendosi operatori bancari, forze dell’ordine o familiari in difficoltà.

Per difendersi, è fondamentale non effettuare mai bonifici su richiesta di presunti operatori bancari e verificare ogni comunicazione contattando direttamente la propria banca attraverso i canali ufficiali. È inoltre possibile impostare limiti massimi agli importi trasferibili.

Sul fronte normativo, l’Unione europea sta lavorando a nuove tutele che potrebbero prevedere rimborsi anche per chi cade vittima di queste truffe. Nell’attesa, chi ha una controversia con la propria banca può rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario, dopo aver presentato un reclamo.