Ma quale condono. «Si tratta di regolarizzare, sanare alcune difformità», ha scandito il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sul condono edilizio a margine di un evento alla Camera. Insomma, l’esecutivo è «disponibile se si tratta di sanare» alcune difformità. Mentre se si pensa di regolarizzare «condomini totalmente abusivi in zone ad alto rischio, evidentemente no» ha puntualizzato il ministro delle Infrastrutture.

Salvini è consapevole che si tratti di un «tema che mi riguarda direttamente, perché il salva-casa e il piano casa sono di mia competenza», ha ricordato. Per ora bisogna attendere «di leggere le proposte».

Il provvedimento che dovrebbe trovare spazio nella legge di Bilancio è ancora un “bozza”.Però nelle regioni si ragiona sull’impatto che potrebbe avere. Si tratta di una ipotesi «di buon senso», ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo ieri a Skytg24, «perché sana procedure in corso e non abusi. È buon senso permettere a un cittadino di sanare errori, che non sono abusi», precisa il governatore, ricordando che «il condono c’è dai tempi dei babilonesi e veniva chiamato norma di equità». Nel provvedimento, anticipa Cirio, «ci sono comunque limiti ben precisi, come in ambito ambientale». Dunque, insiste, «parliamo di piccole difformità. È un condono di procedure in corso, non di abusi. Al momento sono quattro milioni le pratiche incagliate. La richiesta è di dare uno stralcio alle pratiche e non agli abusi», taglia corto Cirio.

Di tutt’altro avviso il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale: «Si cerca di reperire risorse p er finanziare misure di spesa corrente, che l’anno prossimo non ci sono. E non è questo il modo di approcciarsi: non è credibile». Il rischio «raddoppiare il problema l’anno prossimo. Se si volesse affrontare il tema delle norme edilizia, non andrebbe fatto né in campagna elettorale né in una legge di bilancio come questa», chiosa de Pascale.

Resta da vedere come si scioglierà il nodo dello spalma crediti. Banche e imprese hanno in pancia 18,5 miliardi di crediti che andrebbero riscattati in 10 anni. Mettendo in affanno artigiani e costruttori già alle prese con il caro materie prime.

Altro capitolo tutto ancora da approfondire quello - anticipato da Il Sole 24 Ore - è quello per la riduzione del prelievo Irpef per 334mila neoassunti. Un emendamento della maggioranza, firmato Fdi e concordato con il governo, propone un «bonus fiscale per i giovani» neoassunti. La versione definitiva - messa a punto con il contributo del dipartimento Finanze e con buone probabilità di vedere la luce - ipotizza per i nuovi assunti un dimezzamento della tassazione. Così da abbattere l’imposta del 70-80%. Si concentrerà sui nuovi assunti a cui verrà dimezzato l’imponibile nel 2027. Riducendolo del 30% nel 2028, per una quota che non superi i 50mila euro lordi l’anno. Forza Italia sta lavorando per confermare la card da 300 euro per gli over 75, con la rimodulazione della misura sulla sanità che fisserebbe la soglia Isee a 15mila euro per accedere al beneficio. Con oltre 6mila emendamenti presentati la strada di “selezione” è ancora lunga. E bisognerà vedere come il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sintetizzerà le scelte della maggioranza.