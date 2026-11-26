La legge di Bilancio 2027 introduce un nuovo meccanismo di rivalutazione delle pensioni che potrebbe penalizzare gli assegni medio-alti. Il decreto dei ministri Giorgetti e Calderone ha fissato al 3,2% l’inflazione provvisoria, superiore al 2,8% previsto inizialmente dal governo. Di conseguenza, gli aumenti saranno più consistenti rispetto alle stime iniziali, ma non tutti i pensionati beneficeranno dello stesso adeguamento.

La novità principale riguarda il sistema di rivalutazione: per il 2027 si tornerà a un meccanismo basato su sei fasce, con una percentuale unica applicata all’intero importo della pensione. La rivalutazione piena del 3,2% sarà riconosciuta soltanto agli assegni fino a 2.447,40 euro lordi mensili. Per quelli superiori, le percentuali diminuiranno progressivamente, fino all’1,024% per le pensioni oltre 6.118,50 euro.

La differenza rispetto alle regole attuali può essere significativa. Un pensionato con 4.000 euro lordi mensili, ad esempio, riceverebbe circa 60 euro di aumento anziché quasi 119, perdendo circa 759 euro lordi nell’arco dell’anno. Per gli assegni da 5.500 euro la perdita supererebbe i 1.160 euro. La penalizzazione potrebbe inoltre avere effetti anche negli anni successivi, perché le future rivalutazioni partirebbero da una base più bassa.

La stretta consentirebbe allo Stato un risparmio stimato vicino a 1,7 miliardi di euro nel 2027. La Banca d’Italia ha tuttavia criticato i frequenti cambiamenti delle regole, evidenziando i rischi per la fiducia nel sistema previdenziale.

Gli aumenti saranno riconosciuti già con il cedolino di gennaio. Il trattamento minimo salirà da 611,85 a 631,43 euro mensili. Eventuali differenze saranno recuperate con successivi conguagli.