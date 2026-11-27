Nel pomeriggio che Libero, a Roma, ha dedicato alla transizione energetica, in un evento dal titolo “Dal nucleare ai carburanti”, il primo panel, moderato dalla firma economica di Libero Sandro Iacometti, è stato dedicato alle imprese. In particolare, “l’energia giusta” per farle crescere. La sessione è stata aperta da un’introduzione del direttore Alessandro Sallusti sull’importanza del fattore energia nel contesto geopolitico. «La parola energia ha un sinonimo e il sinonimo è libertà». È il filo conduttore scelto da Sallusti per introdurre il confronto. «Non può esserci libertà senza energia o con un’energia a prezzi proibitivi», ha osservato, ricordando come ogni grande passaggio della storia umana sia stato accompagnato dalla scoperta e dall’utilizzo di nuove fonti energetiche. Nel corso del panel, a tracciare il quadro delle criticità per il sistema produttivo è stato Paolo Marino, del Gruppo Cerved. Il confronto con la crisi del 2022 restituisce, secondo l’analisi, uno scenario differente e per certi versi più complesso. «Nonostante questo le imprese italiane hanno dimostrato, dal punto di vista della solidità patrimoniale, una certa resilienza negli ultimi anni», ha spiegato. Ma oggi la domanda è più debole, l’inflazione torna a pesare e il contesto internazionale resta caratterizzato da forti incertezze. Per i settori energivori, in particolare, le previsioni indicano una contrazione dei margini operativi superiore al 2%, con conseguenze sulla capacità di investire e rafforzare il patrimonio aziendale. Le difficoltà non riguardano soltanto le grandi industrie. Sandro Pettinato, vice segretario di Unioncamere, ha ricordato la particolare composizione del tessuto economico italiano: oltre 5 milioni di imprese, per il 97% micro e piccole realtà. «Oggi questo costo è un dramma», ha avvertito, evidenziando come il prezzo dell’energia rappresenti un fattore decisivo per la competitività.

Sul fronte delle soluzioni già disponibili si è soffermata Giuseppina Pisaniello, responsabile Prodotti Speciali ed Additivi di Enilive, illustrando le potenzialità dei biocarburanti.

Un’opportunità soprattutto per quei comparti, come l’aviazione e il trasporto marittimo, nei quali l’elettrificazione incontra ancora ostacoli tecnologici ed economici. «Non c’è necessità di rinnovare completamente la flotta», ha spiegato, sottolineando che questi carburanti possono essere utilizzati, secondo le indicazioni dei costruttori, senza modifiche ai motori e alle infrastrutture. A chiudere il quadro degli interventi è stato Antonello Giunta, ad e direttore generale di FS Energy, la società nata per gestire in maniera strategica il fabbisogno energetico del gruppo ferroviario. «Il mandato è ben specifico e chiaro», ha spiegato, individuando tre priorità: decarbonizzazione, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività dei costi. Tra le iniziative figurano i contratti di fornitura a lungo termine di energia rinnovabile e lo sviluppo di impianti fotovoltaici collegati direttamente alle sottostazioni ferroviarie.