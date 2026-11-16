Commissariata Revolut Italia: “Inefficaci i controlli antiriciclaggio”. La succursale italiana ha 5 milioni di correntisti

La Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Milano e del Tribunale, ha avviato il commissariamento di Revolut, la nota banca online lituana presente anche in Italia. Il provvedimento è stato deciso in seguito a un’indagine che avrebbe evidenziato gravi carenze nei controlli antiriciclaggio dell’istituto e rapporti con persone indagate o condannate per reati legati alla criminalità organizzata.

L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Paolo Storari, ha individuato oltre un milione di violazioni relative alla verifica dell’identità dei clienti, alla conservazione dei dati e alla mancata segnalazione di operazioni sospette. Secondo gli investigatori, queste lacune avrebbero permesso a numerosi soggetti coinvolti in gravi reati, tra cui riciclaggio, frode fiscale e trasferimento illecito di denaro, di utilizzare liberamente i servizi della banca.

Un elemento importante dell’indagine riguarda anche un procedimento per frode fiscale, durante il quale è emerso l’utilizzo di conti Revolut per realizzare operazioni illecite. Le autorità sostengono che controlli più efficaci avrebbero potuto impedire o individuare queste attività.

Nel complesso, gli investigatori hanno ricostruito trasferimenti, occultamenti e distrazioni di capitali per un valore di 76,5 milioni di euro, operazioni che avrebbero potuto essere intercettate attraverso l’applicazione delle norme antiriciclaggio. Inoltre, circa 4,6 milioni di euro avrebbero potuto essere sottratti a circuiti illeciti.