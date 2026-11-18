Ritocchi. Per il momento si tratta di limature. La manovra di Bilancio 2027 comincia (in commissione Bilancio a Montecitorio) il tradizionale iter per arrivare entro fine anno all’approvazione. La cubatura dovrebbe restare intorno ai 26 miliardi di euro. Però tra richieste delle imprese, mal di pancia della maggioranza e dei sindacati è probabile che alla fine - lasciando invariati «i muri portanti», scandisce il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti - si intervenga «sui tramezzi». Paragone mai tanto azzeccato se troverà applicazione il ventilato sblocco delle sanatorie edilizie arretrate. L’opposizione grida già «al condono». In verità si vuole introdurre l’obbligo per i comuni di «completare entro il 30 giugno 2028 le istruttorie e rilasciare i titoli edilizi in sanatoria relativi alle istanze ancora pendenti dei condoni del 1985, 1994 e 2003».

Ma non si tratta di «aprire nuovi condoni edilizi», puntualizza il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, semmai «di dare certezza a quelle famiglie che da dieci, venti, trent’anni stanno aspettando che i Comuni diano risposte rispetto a condoni edilizi già in essere». Insomma, «qualora si andasse in quella direzione, le risorse aggiuntive che dovessero arrivare vanno ai Comuni, ovviamente, per dare risposte alla spesa sociale, ma anche, per esempio, all’aumento del caro prezzi», taglia corto garantendo che «non ci sarà nessun nuovo condono edilizio per sanare ecomostri o quant’altro». C’è comunque da vedere se l’eventuale intervento per rispolverare le pratiche edilizie arretrate vedrà la luce.

Ieri la maggioranza si è riunita on line per raggiungere una sintesi sulle modifiche alla legge di Bilancio.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato la riunione con gli altri leader di maggioranza. Collegati i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, Lupi e Giorgetti, per non rischiare brutte sorprese nell’iter parlamentare.

Nella maggioranza si intende «mantenere in ordine i conti pubblici, assicurando che ogni proposta di modifica sia sostenuta da coperture certe e puntuali». Insomma, come ribadito da Meloni e Giorgetti i provvedimenti possono essere ritoccati purché non si intervenga sugli assetti complessivi.

Non cambia, tanto per essere chiari, la linea individuata quando era emersa la necessità di rimettere mano al testo presentato dai tecnici del Tesoro «per venire incontro» alle esigenze dei diversi partiti che sostengono il governo.

I “ritocchi” interesseranno «l’adeguamento delle pensioni», il maggiore contributo al fondo sanitario (500 milioni in più per migliorare le retribuzioni di medici e sanitari che prestano servizio in via esclusiva per il sistema sanitario), la scuola (dagli 80 ai 250 milioni con la proiezioni triennale) e gli interventi per garantire più risorse «al comparto sicurezza».

Tirando le somme Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati hanno ribadito l’intenzione di «migliorare ulteriormente l’efficacia dell’impianto complessivo della manovra, reputato già molto solido, e di procedere in modo unitario nell’esame parlamentare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli impegni assunti dalla maggioranza».

La Lega continua ad insistere per attuare “Quota 64”. Il segretario, Matteo Salvini, il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon e il responsabile economico del Carroccio, Alberto Gusmeroli, da via Bellerio assicurano che «nella legge di Bilancio ci sarà la copertura finanziaria necessaria per garantire, già a partire dal 2027, l’avvio di Quota 64 per decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori».

Un fondo, già “postato”, da 850 milioni per la flessibilità in uscita era già preventivato. L’intenzione è di «consentire a chi vuole andare in pensione a 64 anni di optare per il sistema contributivo».

Altra partita la modifica alla norma della legge di Bilancio che taglia la rivalutazione delle pensioni oltre 4 volte la minima. Si studia di innalzare la soglia per quelle pari a 5 volte la minima riservando le tutele per determinate categorie di lavoratori. Il tutto con un meccanismo graduale che prevede un décalage. Interventi anche per garantire al comparto scuola 7mila tra docenti e personale Ata.

Banche e imprese (a cominciare da quelle del settore artigiano e dell’Ance) si attendono un ritocco alla norma che spalma su dieci anni i crediti residui del Superbonus, portandoli a 5 anni fino ad un massimo di 500mila euro. Una misura che verrebbe incontro alle Pmi, contenendo appunto da 10 a 5 la dilatazione dei rimborsi.

Ma ci sarà da lavorare di lima. Ieri sono stati depositati in commissione Bilancio alla Camera circa 7mila emendamenti. Una enormità. Martedì della prossima settimana (24 novembre) alle 13 si passeranno al vaglio di ammissibilità e poi, il giorno successivo, sarà in programma una nuova seduta dedicata alle richieste di riammissione.

Se la maggioranza cerca un equilibrio le opposizioni promettono battaglia. A cominciare dall’ipotesi di interventi per sanare i piccoli abusi.