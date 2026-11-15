Scattano i recuperi sull’assegno della pensioni: ecco chi rischia la botta

Nei prossimi mesi i pensionati dovranno prestare particolare attenzione a due importanti operazioni avviate dall’Inps: il recupero delle somme percepite in eccesso nel 2024 e l’apertura delle procedure per le dichiarazioni reddituali e di responsabilità relative al 2025. Si tratta di adempimenti distinti, ma entrambi importanti per evitare trattenute impreviste o eventuali sospensioni delle prestazioni.
La prima operazione riguarda i pensionati iscritti alla Gestione pubblica che hanno ricevuto importi superiori a quelli effettivamente spettanti. L’Inps ha confrontato i redditi presunti utilizzati per calcolare provvisoriamente le pensioni nel 2024 con i dati reddituali effettivi del 2023, individuando le somme da recuperare.
Il calendario dei rimborsi prevede due scadenze principali: da dicembre 2026 inizieranno le trattenute relative alle quattordicesime non spettanti, mentre da gennaio 2027 partiranno quelle riguardanti le pensioni di reversibilità e indirette.
I pensionati interessati riceveranno una comunicazione tramite raccomandata o Pec, contenente il dettaglio del debito. Dalla ricezione dell’avviso avranno 30 giorni di tempo per rivolgersi alla sede Inps competente e chiedere un riesame della propria posizione, presentando eventuali documenti a sostegno della richiesta.
Per limitare le conseguenze economiche, l’Istituto ha previsto un sistema di restituzione rateizzata direttamente sul cedolino pensionistico, con una durata che potrà arrivare fino a 60 mensilità.
Le trattenute mensili non potranno comunque superare un quinto dell’importo della pensione, pari al 20%, e dovranno rispettare la tutela del trattamento minimo garantito dalla legge. L’obiettivo è consentire il recupero delle somme dovute senza compromettere eccessivamente il reddito dei pensionati.