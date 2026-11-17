La perequazione delle pensioni per il 2027 è uno dei temi centrali del confronto politico sulla Legge di Bilancio. Durante il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni, i leader dei partiti alleati e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti stanno valutando possibili modifiche alla Manovra prima della scadenza per la presentazione degli emendamenti.

I principali interventi riguardano due questioni: la riduzione dei tagli alla rivalutazione delle pensioni medio-alte e lo stralcio di Quota 64, che dovrebbe essere trasferita in un provvedimento separato.

Il testo originario della Manovra prevede dal 2027 un nuovo sistema di rivalutazione articolato in sei fasce, con percentuali decrescenti in base all’importo della pensione. La rivalutazione sarebbe piena al 100% fino a quattro volte il trattamento minimo, per poi scendere progressivamente all’85%, 53%, 47%, 37% e 32% per gli assegni più elevati. Questa misura garantirebbe allo Stato un risparmio stimato di circa 1,4 miliardi di euro all’anno.

Fratelli d’Italia e Forza Italia puntano però ad ampliare la tutela, estendendo la rivalutazione piena al 100% fino a cinque o, se le risorse lo consentiranno, sei volte il trattamento minimo. Forza Italia propone anche una revisione delle percentuali intermedie, considerata più sostenibile per i conti pubblici.

Le simulazioni, basate su un’inflazione ipotizzata del 2,9%, evidenziano che i maggiori benefici deriverebbero dall’estensione della rivalutazione piena agli assegni tra 3.059 e 3.671 euro lordi mensili.

L’adeguamento partirà regolarmente da gennaio 2027, con eventuali conguagli successivi in caso di modifiche approvate alla fine dell’anno.