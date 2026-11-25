Dal 1° gennaio 2027 le pensioni saranno rivalutate del 3,2%, una percentuale superiore al 2,8% inizialmente previsto dalla legge di Bilancio. A stabilirlo è il decreto dei ministri dell’Economia e del Lavoro, pubblicato il 24 novembre in Gazzetta Ufficiale. Confermata invece all’1,4% la rivalutazione definitiva per il 2026.

L’aumento dell’inflazione comporterà una maggiore spesa per lo Stato, stimata in 8,9 miliardi di euro lordi nel 2027, oltre un miliardo in più rispetto alle previsioni iniziali. Tuttavia, il governo punta a contenere i costi attraverso una nuova stretta sulla rivalutazione degli assegni, la terza dall’inizio della legislatura.

La manovra introduce infatti il ritorno al sistema delle fasce, con percentuali di rivalutazione decrescenti applicate all’intero importo della pensione. Il recupero integrale dell’inflazione sarà garantito soltanto agli assegni fino a circa 2.447 euro lordi mensili. Questa platea rappresenterà il 55% dei pensionati, contro l’88% del 2026. Per gli importi superiori, la rivalutazione sarà progressivamente ridotta, fino a riconoscere meno di un terzo dell’inflazione alle pensioni più elevate.

Nonostante gli aumenti, cresceranno anche le perdite per chi subisce il taglio: una pensione da 3.500 euro lordi perderà oltre 610 euro all’anno, mentre per un assegno da 4.000 euro la perdita sfiorerà i 760 euro. Il mancato recupero sarà permanente.

Sale infine anche il trattamento minimo Inps, che passerà da 611,85 a 631,43 euro mensili.