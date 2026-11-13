Leonardo si fa l’energia in casa 13mila tonnellate di CO2 tagliate con il fotovoltaico

L’energia rappresenta oggi una delle principali sfide per il mondo industriale. Non soltanto per la necessità di ridurre le emissioni e contrastare il cambiamento climatico, ma anche per la crescente domanda di elettricità che accompagna l’evoluzione dei processi produttivi, l’automazione e la digitalizzazione. La sfida è dunque riuscire a produrre di più e meglio, riducendo al tempo stesso il consumo di risorse e l’impatto ambientale delle attività.

È in questo scenario che si inserisce il programma di autoproduzione energetica di Leonardo. Il progetto coinvolge 20 siti aziendali distribuiti sul territorio nazionale, per una potenza complessiva di circa 43 megawatt, configurandosi come una delle più importanti iniziative in ambito industriale in Italia.

A regime, gli impianti consentiranno di coprire oltre il 10% dei consumi energetici annui italiani del Gruppo. Un risultato che si tradurrà anche in un beneficio ambientale concreto: circa 13mila tonnellate di CO2 evitate ogni anno.

Il programma, realizzato da Leonardo Global Solutions in collaborazione con primari operatori del settore energetico, ha raggiunto una fase avanzata di attuazione: il 64% della potenza complessiva risulta già attivo, mentre il completamento degli impianti relativi alla restante parte è previsto entro la fine del 2026.

«Investire nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili consente a Leonardo di rafforzare la propria autonomia energetica, migliorare l’efficienza dei consumi e contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti. Un approccio che coniuga competitività industriale e sostenibilità, riducendo l’esposizione alla volatilità dei mercati energetici e accompagnando la crescita del Gruppo verso un modello industriale sempre più efficiente e responsabile», sottolinea Francesco Macrì, Presidente di Leonardo.

A NOLA IMPIANTO RECORD

Tra gli interventi più significativi figura quello realizzato nello stabilimento Leonardo di Nola, in provincia di Napoli, dove è stato installato uno dei maggiori impianti fotovoltaici italiani in ambito industriale.

Con una potenza di 9,8 megawatt, l’impianto è composto da oltre 24mila pannelli solari, distribuiti su una superficie lorda di circa 80mila metri quadrati, equivalente a più di dieci campi da calcio.

Una dimensione che restituisce concretamente la portata dell’investimento.

L’energia prodotta permetterà di soddisfare circa il 24% del fabbisogno energetico dello stabilimento, equivalente ai consumi annui di oltre 4mila famiglie. Un esempio di come anche i grandi insediamenti industriali possano integrare la produzione di energia rinnovabile nelle proprie infrastrutture, valorizzando gli spazi disponibili e riducendo l’impatto ambientale delle attività.

L’esperienza italiana costituisce inoltre un riferimento per iniziative analoghe sviluppate da Leonardo in altri Paesi in cui il Gruppo è presente, tra cui Polonia, Regno Unito e Stati Uniti.

125MILA LED

Accanto alla produzione di energia rinnovabile, Leonardo interviene anche sull’altro versante della sfida energetica: ridurre i consumi attraverso tecnologie più efficienti.

È questo l’obiettivo del programma Illuminazione LED Full Potential, recentemente completato, che ha portato all’installazione di circa 125mila corpi illuminanti LED ad alta efficienza negli ambienti aziendali, con un investimento complessivo di circa 31 milioni di euro.

L’iniziativa consentirà un risparmio energetico stimato pari al 7% dei consumi italiani del Gruppo, evitando ogni anno l’emissione di circa 10mila tonnellate di CO2.

I benefici non riguardano soltanto l’ambiente. L’ammodernamento dell’illuminazione contribuisce infatti a migliorare il comfort visivo e la qualità degli spazi di lavoro, dimostrando come gli interventi di efficientamento possano produrre risultati tangibili anche nella quotidianità delle persone.

I due programmi agiscono su fronti complementari: da una parte la produzione di energia da fonti rinnovabili, dall’altra l’ottimizzazione dei consumi. Due direttrici che concorrono a rendere più sostenibile il funzionamento degli stabilimenti e ad accompagnare l’evoluzione delle attività industriali.

Su un piano più ampio si colloca invece il Protocollo d’Intesa recentemente siglato da Leonardo ed Enel, che amplia la collaborazione tra le due aziende per lo sviluppo di soluzioni avanzate nei rispettivi ambiti di competenza, con l’obiettivo di rispondere alle crescenti esigenze di flessibilità e resilienza energetica, sicurezza, efficienza e innovazione.

COINVOLTA TUTTA LA FILIERA

I progetti di efficientamento energetico e di illuminazione LED Full Potential si inseriscono nel più ampio Transition Plan 2026 di Leonardo, il piano che definisce il percorso di integrazione degli obiettivi climatici e ambientali nella strategia industriale del Gruppo.

Al centro vi è il principio del cosiddetto decoupling: separare progressivamente la crescita delle attività produttive dall’aumento del consumo di risorse e degli impatti ambientali. Una sfida particolarmente importante per un’industria ad alta intensità tecnologica, le cui prospettive di sviluppo richiedono nuovi investimenti in infrastrutture, processi e capacità produttive.

La trasformazione non si limita però ai confini degli stabilimenti.

Leonardo sta estendendo il proprio impegno anche alla catena di fornitura, attraverso iniziative di formazione e supporto per favorire la diffusione di pratiche più sostenibili lungo l’intera filiera industriale.

Un percorso coerente con gli obiettivi di riduzione delle emissioni del Gruppo, validati dalla Science Based Targets initiative (SBTi), che punta a integrare la sostenibilità nelle scelte operative e negli investimenti di lungo periodo.

Dai grandi impianti fotovoltaici alle nuove tecnologie per l’illuminazione, l’esperienza di Leonardo mostra così come la transizione energetica possa tradursi in interventi industriali concreti, misurabili e diffusi sul territorio.