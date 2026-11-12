Lotteria degli scontrini: vincita istantanea e riscossioni più facili

Signori, adesso si fa sul serio. Non che fino a ora avessimo scherzato (poi ci arriviamo): però siamo onesti la “lotteria degli scontrini”, realmente, in Italia, da quando esiste, ha attecchito pochino. Troppo macchinosa (e ottieni il codice a barre, e salvalo sul cellulare, e mostralo ogni volta che paghi con la carta, e non viene giocato direttamente lo scontrino ma una serie di biglietti “virtuali” generati dalla spesa, e aspetta le estrazioni settimanali o addirittura annuali: ma chi se ne ricorda più?), troppo artificiosa, pure troppo lunga nella tempistica per avere i risultati: insomma, è finita nel dimenticatoio collettivo. È per questo che la nuova Manovra del 2027 prova a risollevarla. D’altronde il concetto era condivisibile, pure sacrosanto. Come trovata non aveva nulla di male fin dal principio: incentivare i pagamenti tracciati (quindi sempre tassabili) ma senza usare imposizioni o divieti, semplicemente rendendo “appetibile” il ricorso alla carta di credito. Perfetto, ma come fare?

APP DA SCARICARE In una parola: semplificando. Tanto per cominciare con un’estrazione istantanea (passi al pos e sai subito se hai vinto o meno); poi con uno scontrino “segnato” (ossia con codice stampato sopra che ti permette di verificare come è andata la “giocata”) e infine con una procedura più snella per incassare le vincite fino a 5mila euro.Il meccanismo, per ora sulla carta, è questo: dopo un pagamento digitale, sullo scontrino ricevuto in cassa, comparirà un codice, un qr code o un data matrix (è più meno la stessa cosa), che si potrà inquadrare col proprio cellulare dopo aver scaricato l’app “Gioco legale”. Attenzione, nell’applicazione si dovrà entrare e fare un accesso autenticato, ossia tramite spid oppure con la carta d’identità elettronica. A questo punto, un po’ come le formule delle slot, il risultato apparirà sullo schermo nell’arco di qualche secondo (tutta un’altra storia rispetto al dover comunicare il proprio codice a barre al negoziante prima del pagamento e dover aspettare le estrazioni periodiche: tra l’altro l’app “Gioco legale”, che è predisposta dall’Agenzia delle dogane, permetterà di associare un acquisto al proprio codice anche quando non lo si sarà annunciato al negoziante, sbadatelli accontentati).

Cambia, tuttavia, anche la procedura di riscossine per le “piccole” vincite: sotto i 5mila euro, infatti, basterà presentare lo scontrino vincente senza l’obbligo di identificazione. Significa che, in questi casi, ci si atterrà il principio giuridico del possesso -vale -titolo: via, niente burocrazia, nessun documento o codice fiscale. Sopra la stessa soglia, invece rimarranno i doverosi controlli previsti dalle norme antiriciclaggio. Conviene precisare un paio di avvertenze. Primo, quando inizierà effettivamente il nuovo corso della “lotteria degli scontrini” non è possibile indicarlo adesso con certezza: è sì indicato dalla legge di bilancio (e ha già il parere positivo del garante della privacy circa lo schema del suo funzionamento), ma ci saranno tempi tecnici, di provvedimenti attuativi e di implementazione da mettere in conto. Secondo, la modalità “semplificata” dell’estrazione immediata, con ogni probabilità, non sostituirà le regole vecchie che al momento sono le uniche possibili per gli irriducibili dell’acquisto fortunato (hai visto mai): al massimo affiancherà le estrazioni settimanali, mensili e annuali che oggi abbiamo a disposizione.

PREMI MILIONARI E che non hanno mica macinato numeri irrisori (ci siamo arrivati). Sì, non son state trascinanti, non hanno realizzato miracoli, però ogni giovedì, tra gli scontrini della settimana precedente, vengono ancora estratti quindici premi da 25mila euro per i clienti e altrettanti da 5mila per i negozianti.Ogni mese si passa a dieci premi da 100mila euro per chi compra e altri dieci da 20mila per chi vende. E una volta l’anno c’è ancora il colpo grosso: cinque milioni, e un milione. Numeri non da tombola all’oratorio, ma con un afflusso di partecipazione non all’altezza dei ricchi premi e cotillon: se nel 2021, ossia il primo anno in cui è partita la “lotteria degli scontrini”, i codici richiesti dagli italiani erano stati la bellezza di 4,7 milioni per un totale di scontrini in gara di 132 milioni; nel 2024 sono scesi a 668mila codici e 25 milioni di scontrini (i biglietti virtuali generati sono passati dai 1,47 miliardi del 2022 ai “miseri” 820 milioni nel 2025, con un calo significativo del meno 44%). Che sia la volta buona, adesso, che senza spendere un centesimo in più del dovuto, solo con un taglio dal barbiere o una cena al ristorante, questa benedetta “lotteria degli scontrini” decolli?