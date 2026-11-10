Benzina a 1,50 euro e diesel a 1,80: crollo-carburanti, ecco dove fare il pieno

Crollo netto del costo del carburante. Accade in Slovenia, che ha appena ottenuto il via libera dall'Unione europea per applicare, per sei mesi, accise su benzina e gasolio inferiori alle soglie ordinarie previste dalla normativa comunitaria. Una misura chiesta dal governo di Lubiana in estate per contenere i costi energetici per famiglie e imprese. L'autorizzazione, approvata dai ministri delle Finanze riuniti nell'Ecofin, permette che per la benzina l'accisa potrà scendere dagli attuali 41,759 centesimi fino a un minimo di 13,95 centesimi al litro, mentre per il diesel il prelievo potrà essere ridotto da 33 a 10,5 centesimi. Effetti anche sul diesel che registrerà una significativa sforbiciata. Ossia, il prezzo massimo scenderà da 1,949 a 1,848 euro al litro, pari a 10,1 centesimi in meno. Stesso discorso per il gasolio da riscaldamento, che passerà da 1,572 a 1,471 euro al litro.

Ecco allora che gli automobilisti potranno trovare la senza piombo a 1,506 euro al litro e il diesel a 1,848 euro. Resta dunque da capire se, trascorsi i sei mesi autorizzati dall'Ue, il taglio delle accise verrà prorogato o se i prezzi torneranno a riflettere integralmente la tassazione ordinaria.

In ogni caso il taglio delle accise può rappresentare un costo non da poco per le casse pubbliche di Lubiana. Secondo una stima del ministero delle Finanze, riportata dal portale Lider.si, il taglio massimo delle accise su benzina e diesel, se applicato per tutti i sei mesi consentiti dalla deroga Ue, potrebbe comportare un mancato gettito per Lubiana fino a 254 milioni di euro, oltre 42 milioni al mese.