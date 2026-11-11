Pensioni, cambia tutto: ecco come arrivano gli aumenti a gennaio, interviene l'Inps

L’Inps ha modificato la propria decisione sulla rivalutazione delle pensioni per il 2027. Tutti i pensionati riceveranno gli aumenti già a partire da gennaio, compresi coloro che percepiscono assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo, pari a circa 2.447 euro lordi mensili. Non ci saranno quindi pensioni con aumenti rinviati a marzo.

La decisione è stata comunicata dall’Istituto dopo appena ventiquattr’ore, in linea con le indicazioni del governo. In precedenza, infatti, l’Inps aveva previsto di applicare da gennaio la rivalutazione soltanto alle pensioni più basse, rinviando gli aumenti per quelle più alte a marzo, insieme agli arretrati. Il nuovo programma stabilisce invece che la perequazione sarà applicata subito a tutti, utilizzando le sei fasce previste dal disegno di legge di bilancio. Eventuali modifiche durante l'iter parlamentare saranno compensate successivamente attraverso conguagli.

Rimane però invariato il punto più controverso della manovra: il taglio della rivalutazione per le pensioni medio-alte e alte. Dal 2027, infatti, l’adeguamento pieno all’inflazione sarà garantito soltanto agli assegni fino a quattro volte il minimo. Per quelli superiori, le percentuali di rivalutazione diminuiranno progressivamente, passando dall’85% fino al 32% per le pensioni più elevate. La misura dovrebbe garantire allo Stato risparmi per circa 1,5 miliardi di euro nel 2027 e oltre 14 miliardi in dieci anni. Cgil, Cisl e Uil contestano questa stretta e chiedono di eliminarla.