Bpm e Agricole, scatta il risiko delle banche: cosa succederà ai nostri soldi

Gli analisti ne parlavano da settimane, c’era chi ipotizzava che i vertici di Bpm fossero intenzionati a prendersi delle filiali della controllata italiana di Banque Verte, mentre altri pensavano che i francesi erano pronti a muoversi su Piazza Meda. Fatto sta che ieri Ca Italia ha rotto gli indugi e ha proposto le nozze al Banco che, ieri in Borsa, ha chiuso in rialzo del 10%. Un matrimonio «amichevole» tra Banco Bpm e il Ca Italia senza passare da un’Opa obbligatoria. Per il Banco che costituirebbe il fulcro della società post fusione e che rimarrebbe quotata a Milano, la proposta prevede un rapporto di cambio che riflette un premio del 20% oltre al pagamento di un dividendo straordinario di 1 miliardo. Le sinergie attese sono stimate in 800 milioni l’anno. In più l’operazione comporterebbe un aumento stimato di circa il 24% dell’utile per azione del Banco nel 2027, grazie al premio offerto e alle significative sinergie. I cugini francesi incrementerebbero la propria partecipazione dall’attuale 29,6% a circa il 45% del capitale per un’operazione che potrebbe essere perfezionata nella II metà del 2027.

La proposta è stata sottoposta per la valutazione del cda di Banco Bpm (si terrà giovedì, ndr) e su cui sono stati pre-informati governo, Bankitalia, Consob e tutte le autorità competenti: si tratta della naturale evoluzione della partnership di lungo termine tra le due banche. Le nozze creerebbero il terzo gruppo bancario italiano, con 6,5 milioni di clienti e una rete di oltre 2.300 filiali «unendo forte presenza sul territorio, solidità finanziaria e consolidata esperienza nel settore» ha sottolineato l’Agricole.

Il piano vuole creare un nuovo campione nazionale che porterà a una nuova fase di sviluppo e ad ampliare le loro prospettive di crescita. Secondo l’istituto francese il gruppo - vicino al territorio consentirebbe di fornire un maggiore sostegno all’economia reale - in particolare alle pmi e alle aziende di medie dimensioni - e di aumentare i propri investimenti a sostegno delle comunità locali.

Il board continuerebbe ad essere composto per lo più da amministratori indipendenti. E l’attuale ad di Piazza Meda, Giuseppe Castagna, restererà alla guida. L’operazione sarebbe condizionata dall’ok dell’assemblea straordinaria di Banco Bpm, con le maggioranze richieste per poter beneficiare del whitewash, esentando i francesi dall’obbligo di Opa. Previo disco verde di Bce e del «golden power».

Quest’ultimo è stato tra le cause che fecero arenare, nell’estate 2025, l’Opa tentata da Unicredit su Piazza Meda. Per Morgan Stanley la fusione non solo ha «un senso strategico», ma sarebbe più favorevole ai soci di Bpm che non ai francesi. Già il mese scorso, gli esperti avevano ipotizzato la possibile fusione, ma ora l’operazione «pare meno favorevole» ai francesi, poiché «la banca non sta conferendo solo Ca Italia ma anche tutte le sue attività assicurative in Italia». Pertanto, potrebbe esserci delusione da parte degli investitori di Agricole.

L'industria manifatturiera italiana si conferma resiliente, con una capacità di tenuta superiore alle attese dopo le forti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. La risalita dei prezzi, secondo l'analisi sui settori industriali di Intesa Sanpaolo e Prometeia, porterà il giro d'affari al massimo storico di 1.168 miliardi di euro a fine anno, in aumento di circa 257 miliardi rispetto al 2019 ed in crescita del 4,1% rispetto al 2025. C'è una «buona tenuta della manifattura italiana che determina la tenuta della crescita dell'economia nazionale nel suo complesso. Certo, possiamo fare di più», evidenzia Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo. Il fatturato è aumentato dello 0,7% nei primi sette mesi del 2026, confermando il percorso di recupero avviato nella seconda metà del 2025, ed è atteso chiudere l'anno in crescita dello 0,8%, dopo tre anni consecutivi di contrazione. Più dinamico il fatturato nominale, in crescita del 2,7% nei primi sette mesi dell'anno, per effetto di un'accelerazione dei prezzi.