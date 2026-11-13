Pensioni, la supercazzola di Avs: “Così risolviamo le criticità del sistema previdenziale”

“La proposta che presentiamo oggi è quella di dare vita a un fondo sovrano popolare che abbia l’obiettivo di accumulare progressivamente, in almeno due decenni, a partire dall’acquisizione di alcuni asset pubblici, le risorse necessarie per risolvere o contribuire a farlo le criticità del sistema previdenziale”. Così Nicola Fratoianni, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio.

La proposta, che secondo la visione a dir poco ottimistica del leader di Avs dovrebbe risolvere tutti i problemi del nostro sistema pensionistico, istituisce un fondo sovrano pubblico che investe in azioni sui mercati internazionali. Il fondo è un’istituzione indipendente con garanzie di autonomia scritte nell’atto costitutivo, e ha come obiettivo quello di far affluire alla collettività una quota dei rendimenti del capitale.

Il fondo, spiega Fratoianni, si alimenta da quattro fonti: patrimonio pubblico e leva finanziaria, recupero dei crediti pubblici, fine dell’esenzione sulle grandi successioni d’impresa, risorse di ‘Valore nuovi nati’. “Assistiamo a un’accelerazione nello spostamento del reddito dal lavoro al capitale e questa proposta è un grande investimento che vogliamo fare per il futuro. È una proposta che offriamo al Paese e al centrosinistra, insieme alla patrimoniale che sta facendo molto discutere ma sulla quale siamo convinti convinceremo gli alleati, e alla bolletta sociale”, ha aggiunto Angelo Bonelli.