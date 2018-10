"La vendetta si mangerà fredda". Brigitte Macron giura che per le voci sull'omosessualità del suo compagno Emmanuel Macron, sparse durante le presidenziali francesi (vinte) del 2017 qualcuno pagherà. La Première Dame, intervistata da Jean-Michel Décugis, Marc Leplongeon et Pauline Guéna, gli autori della biografia Mimi sulla sua fedelissima collaboratrice Mimi Marchand, in uscita il 17 ottobre, avrebbe già in mano i nomi degli autori della bufala sul leader di En Marche. Nello specifico, si tirò in ballo l'amicizia "particolare" tra Macron e il presidente di Radio France Mathieu Gallet.