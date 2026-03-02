Iran, il Pd si spacca pure sull'ayatollah: terremoto dem

La sinistra non può ripartire da Khamenei sia perché è finito all’inferno, da dov’era arrivato, sia perché il Pd si è spaccato persino sull’ex dittatore islamista. La segretaria Elly sostiene che siano «sbagliate e pericolose le azioni militari unilaterali che vìolano il diritto internazionale e scavalcano ogni sede multilaterale». La dem Pina Picierno, la quale non è una terza fila ma tra i vicepresidenti dell’europarlamento, risponde – indirettamente – che «quando viene deposto un dittatore è sempre un giorno di festa per il mondo libero».

Poi aggiunge: «La libertà non è mai un dettaglio della storia, è la sua direzione naturale. L’Iran, dopo gli anni bui della Repubblica Islamica, dovrà tornare a essere la casa degli iraniani, non la prigione delle loro coscienze. Nel nome di Mahsa Amini», aggiunge Picierno, «delle bambine, delle ragazze e delle donne minacciate, torturate e assassinate da un regime criminale che ha calpestato ogni giorno i più elementari diritti umani. Nel nome di chi ha avuto il coraggio di scendere in piazza, di tagliare una ciocca di capelli, di sfidare la paura. Viva l’Iran libero».