Affari Tuoi, "e il camion?": Herbert scatena il caos in studio

Alessia dall'Umbria è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 2 marzo. La giovane, 29 anni da Foligno, ha spiegato di essere una praticante avvocato. Con lei in studio il compagno Francesco, che nella vita fa l'autotrasportatore. I due hanno giocato col pacco numero 9.

Quando il conduttore ha chiesto loro come si sono conosciuti, lui ha raccontato: "Ero in viaggio, mi sono fermato nel b&b della sua famiglia, ci siamo conosciuti e lei mi ha chiesto di accompagnarla il giorno dopo a un concerto dei pinguini tattici nucleari, aveva due biglietti...". "Dove avete parcheggiato il camion?", ha chiesto allora Herbert. E De Martino è intervenuto dicendo: "Ma mica sono andati col camion...". "Ah, ha una macchina dentro il camion". Risate in studio. All'inizio della trasmissione, inoltre, c'è stato un altro momento in cui Herbert ha fatto scoppiare tutti a ridere. Quando, presentandosi, ha detto:" Vengo da Campobasso e so scrivere in coreano, sono un coreografo".