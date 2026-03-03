Fuori dal coro, la escort a Sanremo: "Con chi ho avuto rapporti"

Cosa è successo veramente dietro le quinte del Festival di Sanremo. La follia della settimana all'Ariston non si limita, ovviamente, a quel che accade sul palco e dentro al teatro, ma pure fuori. Negli hotel dove alloggiano le star e nelle stanze blindatissime, assai vive anche nel cuore della notte.

C'è chi come Elettra Lamborghini è esplosa sui social, denunciando la presenza di "festini bilaterali" proprio sotto il suo alloggio: una movida selvaggia che le ha impedito di prendere sonno dopo le sue esibizioni. "Caramba, quel manganello usatelo!", ha detto a un certo punto rivolgendosi a un carabiniere. Presa dalla disperazione, ha deciso addirittura di trasferirsi a Montecarlo per riposare meglio, trovando però gli stessi nottambuli scatenati.

Qualcun altro, però, a Sanremo ci è rimasto e ha deciso di divertirsi fino alla fine, a ogni ora del giorno e della notte, e in modi decisamente piccanti. Le telecamere di Fuori dal coro, il programma del domenica sera di Rete 4 condotto da Mario Giordano, arrivano a Festival finito per testimoniare il lato più oscuro e perverso della Riviera dei fiori. "Intercettiamo una ragazza che ci dice di essere una escort - spiega l'inviata di Giordano Cristiana Autore, in un servizio decisamente 'da censura' -. Arrivata a Sanremo per un boom di richieste".

Il microfono dunque passa all'avvenente mora: "Tu hai deciso di venire qua perché hai visto che c'era un mercato, una richiesta". "Sanremo è il posto ideale, c'è molta richiesta e molta voglia che ci siano anche le escort - conferma la ragazza, senza troppi fronzoli -. Non ho mai tempo, un minuto. Ho posato le valigie e ho fatto subito tre incontri tutti attaccati".

I dettagli sono quelli di una vera e propria business woman: "Ho due telefoni. Ho circa 1.420 messaggi da rispondere in questi giorni", "È solo da scegliere, l'imbarazzo della scelta", commenta la giornalista. "Io faccio 10 incontri al giorno - aggiunge la escort, con più di una punta di orgoglio -. In una location del genere partiamo dai 300 euro in su. 300 euro per un breve incontro di mezz'ora". Che tipo di clienti? "Dai giovanissimi, ovviamente maggiorenni, a uomini di mezza età molto interessanti. E c'è stato anche qualche cantante, però non posso dire altro".